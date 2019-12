Cena per Eunice presso il circolo Gruppo Sportivo Oltrera

Domani sera, venerdì 6 dicembre, alle ore 20.00, presso la sede del Circolo del Gruppo Sportivo Oltrera, in Via della Costtuzione 6, a Pontedera, si terrà una cena di raccolta fondi per l'associazione Eunice che si occupa di lotta alla violenza contro le donne.

L'iniziativa si colloca nel calendario degli eventi collaterali alla Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata lo scorso 25 novembre.

“L'obiettivo – ha commentato l'assessore al sociale Carla Cocilova - è quello di avviare un percorso, che speriamo coinvolgerà anche altri comuni della Valdera, per la creazione di un centro anti-violenza sul nostro territorio”.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione è possibile mettersi in contatto con il numero telefonico 331.9041621, preferibilmente via Whatsapp e/o via sms.

L'evento è stato organizzato grazie alla Commissione Sociale e Sanitaria del Comune di Pontedera e alla Presidente del Consiglio Comunale Angela Pirri.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

