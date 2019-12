Il Ferraris-Brunelleschi dialoga ancora più veloce con il Colorado: dati meteo in tempo reale

A 20 anni dal debutto, un nuovo passo avanti per la stazione metereologica del 'Ferraris Brunelleschi' di Empoli: la centralina automatizzata potrà rilevare in automatico i dati con visualizzazione in tempo reale.

Un taglio del nastro partecipato quello di oggi nell'aula di ricevimento, a pochi passi dallo strumento tecnologico che porta i suoi dati direttamente all’archivio del Progetto Globe a Boulder in Colorado (USA). Sono intervenuti la dirigente scolastica Daniela Mancini. il senatore Dario Parrini, l'assessore all'ambiente di Empoli Massimo Marconcini, il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, delegata alla scuola per l'Unione dei Comuni, Giacomo Cucini, consigliere metropolitano delegato per l'edilizia scolastica nell'Empolese Valdelsa e sindaco di Certaldo.

Il rapporto dei ragazzi con l'ambiente ha trovato nuova forza dopo l'ondata ecologista portata dai Fridays for Future, ma gli studenti del Ferraris-Brunelleschi dal 1999 rilevano dati per il progetto internazionale. I primi fondi per la centralina giunsero dal Comune di Empoli guidato allora da Vittorio Bugli, ed era affiancato anche al prelevamento dell'acqua dell'Arno a La Mollaia a Capraia e Limite. "La burocrazia ci ha 'ammazzato', il nostro auspicio è di poter proseguire anche quel percorso. I nostri ragazzi non si sono mai tirati indietro, neppure gli insegnanti", spiega Mancini. Nuovo impulso alle attività scolastiche direttamente sul capo trova nuovo spunto con l'acquisto di droni professionali e didattici oltre che l'allestimento di laboratori della moda, possibilità raggiunte grazie ai fondi della MetroCittà e del governo.

