La Festa dell'Amaretto incorona ancora una volta Vacchetta, il locale in centro a Santa Croce sull'Arno porta a casa per l'ennesima volta l'Amaretto d'Oro. Non è finita qui, in questi due giorni è stata Santa Croce a esultare per la partecipazione di pubblico non solo all'evento dell'8 dicembre ma anche alla cena-anteprima del 7 dicembre con lo chef Paolo Fiaschi: il Museo della Conceria ha ospitato molte persone, che hanno degustato l'amaretto in forme meno tradizionali.

La domenica, però, è tradizione l'Amaretto d'Oro. L'attore Roberto Farnesi, accompagnato dal sindaco Giulia Deidda e dai consiglieri regionali Antonio Mazzeo e Alessandra Nardini, ha dato il trofeo nelle mani di Vacchetta. A selezionare l'amaretto vincitore è stata una giuria formata da rappresentanti di stampa (in questo caso proprio gonews.it), cucina, conceria, associazionismo e semplici cittadini. I giurati hanno valutato la forma, l'odore e il sapore dei dolci senza sapere da quali mani erano stati prodotti.

Cinque erano gli amarettai in gara per l’ambito trofeo messo in palio dalla gioielleria Baroni di Andrea Nesti e Sara Giani: “Panificio Freschi”, “Panificio Il Fornaretto”, “Pasticceria caffetteria Loriana Betti”, “Panificio e pasticceria Santa Cruz”, “Enoteca pasticceria Vacchetta”. Il trofeo, quest'anno rinnovato, raffigura un fornaio nell'atto di cedere l'amaretto, sono presenti anche dei bracciali coi nomi dei precedenti vincitori.

Contento il sindaco Deidda, che - come Nardini e Mazzeo - ha dato importanza ai prodotti a km 0: "È sempre bello portare avanti una tradizione e valorizzare un dolce importante del nostro territorio. A maggior ragione se tra gli ospiti abbiamo anche chi, come Stefano Quaglierini, ha saputo portare in alto il nome di Santa Croce e di Staffoli". Proprio lo staffolese Quaglierini, enologo e famoso influencer, è stato tra gli ospiti assieme allo chef Gilberto Rossi, al già citato Farnesi e al dj Federico Scavo.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno