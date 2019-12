Noi Insieme Natale 2019, a Firenze l'iniziativa Intesa Sanpaolo

Trecento ospiti, persone e famiglie in situazioni difficili, sono stati accolti da volontari di Intesa Sanpaolo presso la sede della Banca, a Novoli, dove hanno trascorso una giornata diversa pranzando nella mensa aziendale e assistendo ad un concerto di Natale nell’auditorium Cosimo Ridolfi. Dopo Torino e Genova, anche Firenze ospita l’iniziativa “NOI INSIEME: Natale 2019”, progetto nazionale di condivisione e cultura di Intesa Sanpaolo, che nel mese di dicembre apre in diverse città le sedi della Banca per offrire a 2.000 persone in situazione di fragilità pranzi solidali e momenti di intrattenimento con musica e arte. La Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con l’Università di Intesa Sanpaolo Elena Jacobs ha commentato: “La Banca è impegnata in un importante programma di contrasto alla povertà e NOI INSIEME nasce dal desiderio di incontrare le persone fragili che sono al centro della nostra azione. Nel periodo speciale del Natale, abbiamo aperto loro le porte della nostra casa, accogliendoli a pranzo per vivere insieme una giornata di familiarità e inclusione. I volontari sono persone di Intesa Sanpaolo. Tante realtà ci hanno aiutato a realizzare l’iniziativa, costruendo con noi una nuova rete. Per tutti è stata un’esperienza di condivisione autentica”. Il progetto ‘NOI INSIEME: Natale 2019’ è realizzato dalla Banca in collaborazione con la Caritas Italiana, le Caritas Diocesane e le associazioni assistenziali collegate. I gestori delle mense aziendali Intesa Sanpaolo hanno aderito all’iniziativa rinunciando al compenso economico per le proprie attività. Sono molti quindi i soggetti che hanno collaborato al progetto, con finalità e caratteristiche diverse, ma uniti nel lavorare all’iniziativa di Intesa Sanpaolo per un obiettivo comune di solidarietà che continuerà anche nei prossimi mesi. Dieci le città che ospitano “NOI INSIEME: Natale 2019”: Torino, Milano, Padova, Vicenza, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce. Le sedi degli appuntamenti sono alcune delle mense regolarmente utilizzate dai dipendenti Intesa Sanpaolo, come la mensa della sede fiorentina a Novoli, o le mense al grattacielo a Torino, in via Lorenteggio a Milano e quella a Sarmeola di Rubano, Padova. A queste si aggiungono due sedi museali del Gruppo - le Gallerie d’Italia - a Napoli e Vicenza, dove i partecipanti potranno seguire una visita guidata alle collezioni permanenti di Intesa Sanpaolo. A Roma, il pranzo sarà organizzato presso la filiale di via del Corso. A Genova, Bologna e Lecce, dove non vi sono locali Intesa Sanpaolo adatti a ospitare l’iniziativa, NOI INSIEME si svolge presso alcuni istituti religiosi. Durante le tappe, compresa Firenze, si esibiscono gruppi musicali di ragazzi e bambini tra cui alcuni appartenenti al Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili e Infantili promosso dai maestri Claudio Abbado e José Antonio Abreu.

Fonte: Ufficio stampa

