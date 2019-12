Il depuratore Aquarno protagonista su Rai3 assieme al distretto del cuoio

Presto di nuovo raccontati in Tv: il distretto conciario di Santa Croce sull’Arno con i suoi impianti e le sue pratiche industriali in grado di esprimere un modello di economia circolare. In una delle sue prossime puntate, il programma “Il Posto Giusto”, dedicato al mondo del lavoro e della formazione, in onda ogni domenica su Rai 3 alle ore 13, trasmetterà un servizio sui mestieri di alcuni tecnici impiegati negli impianti del distretto che meglio rappresentano il modello industriale dell'economia circolare

Tra gli intervistati: Andrea Giachi, responsabile ricerca e sviluppo del depuratore Aquarno, Francesco Tinghi, supervisore di processi e gestione delle attività di recupero e Cristina Brogi, direttrice area laboratorio e capoimpianto Aquarno. Con loro, a raccontare l’evoluzione del distretto, il direttore Assoconciatori Aldo Gliozzi. Trasformare criticità in risorsa, grazie a investimenti mirati stimati in circa 1800 milioni di euro negli ultimi 40 anni, che hanno coinvolto imprenditori e tessuto socio-economico locale: come è riuscita la concia toscana a gestire al meglio la tematica ambientale fino a diventare modello di riferimento per il comparto a livello internazionale? E quali sono le opportunità di lavoro legate in modo diverso a tutto quanto è oggi economia circolare? Questo ed altro nella puntata del 22 dicembre de “Il Posto Giusto”.

Fonte: Assoconciatori

