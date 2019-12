Terremoto, girano falsi messaggi Whatsapp. Biffoni pronto a denunciare

I cittadini hanno segnalato in Protezione civile a Prato che tramite Whatsapp stanno girando audio vocali che annunciano forti scosse di terremoto nel tardo pomeriggio invitando la popolazione a uscire di casa. Si ribadisce che non esiste alcun tipo di previsione sulle scosse di terremoto e che le comunicazioni ufficiali vengono date solo ed esclusivamente tramite la Protezione civile. "Da stamani sono girate tramite social e tramite whatsapp dichiarazioni false sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Qui si è superato il limite davanti a un evento preoccupante e grave come quello del terremoto. Procederemo con le denunce per procurato allarme".

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

