Festa per i 18enni di Quarrata con 'Gek' Galanda

Torna venerdì 13 dicembre, a partire dalle 18.30 alla Villa Medicea La Magia, la festa #18anniaQuarrata, l'iniziativa dedicata a tutte le ragazze e i ragazzi che nel 2019 hanno raggiunto – o raggiungeranno nei prossimi giorni - la maggiore età. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione vuole offrire ai giovani quarratini un'occasione di festa, ma anche di riflessione sull'importante traguardo raggiunto e sui diritti e i doveri che questo comporta. Ospite d’onore di questa edizione sarà il campione di basket Giacomo (Gek) Galanda, oggi dirigente sportivo italiano e Project Manager della Giorgio Tesi Group. Nei giorni scorsi il Comune ha inviato a tutti giovani un invito personale e al momento ci sono già molte conferme. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Banca Alta Toscana (sede di Vignole), avrà inizio alle ore 18.30 nella Sala del Scuderie con un saluto istituzionale del Sindaco Marco Mazzanti, che consegnerà a ciascuno dei presenti una pergamena e la Costituzione Italiana, e con l’intervento di Gek Galanda. Verrà inoltre scattata una foto ricordo dell’evento, che sarà consegnata nel corso della serata. La festa proseguirà nella Limonaia della Villa, con un aperitivo-cena e la musica della band “The Skiffles”. Sarà inoltre allestito un angolo “Foto Booth” per ricordare il momento in allegria. Chi non l'avesse ancora fatto, può dare conferma della partecipazione all'iniziativa ai numeri 0573 771266 – 217, o all'indirizzo e-mail: a.corrocher@comune.quarrata.pt.it.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

