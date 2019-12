Piazza Boccaccio, la Lega sul nuovo progetto: "No alla palazzina per posti auto mancanti"

Premettiamo che prima di creare un problema bisognerebbe avere già pronta la soluzione, cosa che l'attuale Amministrazione non ha. La proposta di pedonalizzare quasi completamente Piazza Boccaccio porterebbe ad una riduzione enorme dei posti auto a disposizione e di conseguenza un danno ai commercianti del centro ed ai turisti che usufruiscono della funicolare, oltre all'enorme disagio per i cittadini.

Dove recuperiamo questi parcheggi? Chi vorrà aprire una nuova attività, perchè dovrebbe investire nel centro?

È l'ora di scoprire le carte! Non possiamo lasciare interrogativi ma dare subito risposte concrete.

L'amministrazione dovrebbe rinunciare ai fondi Regionali per costruire la palazzina (dato lo scarso interesse nella realizzazione) dietro l'ex farmacia comunale, all'incrocio tra viale Matteotti e via II Giugno, e costruirci un parcheggio, magari a due piani, così da risolvere definitivamente il problema dei parcheggi nel centro e pedonalizzare Piazza Boccaccio. Questa è la nostra soluzione per far sì che dopo Borgo Garibaldi non si uccida anche via II Giugno.

Se ad oggi, dopo anni ormai, continuano ad esserci problemi di viabilità è merito delle scelte del Sindaco Cucini che da più di 5 anni detiene quella delega. Forse sarebbe anche l'ora di pensare più ai bisogni dei cittadini e pensare meno di essere una grande metropoli.

Lega Salvini Certaldo

