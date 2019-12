Rigenerazione urbana spazi commerciali: approvata graduatoria progetti ammessi per 520mila euro

Approvata la graduatoria delle domande ammesse ed elenco di quelle non ammesse per progetti di investimento di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e di rigenerazione degli spazi urbani: sono 15 i comuni che riceveranno il contributo a fondo perduto dalla Regione per un totale di 520 mila euro. Il bando, si ricorderà, in ottemperanza di quanto approvato dal Consiglio Regionale (ex art. 110 del Codice del Commercio approvato a fne 2018 – LR 62/2018) era rivolto, alle amministrazioni comunali aventi popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti (dati al 31/12/2018) e non classificati come Aree Interne, che intendono avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche e di interventi di rigenerazione urbana per contrastare la desertificazione commerciale in determinate zone.

Per questo scopo erano infatti ammissibili progetti che puntassero al recupero di spazi urbani o di immobili pubblici, in virtù del particolare pregio della zona in cui si trovano o in considerazione di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana o di criticità economica o demografica.

Dei 18 progetti presentati sono 15 quelli ammessi. Questo il dettaglio:

40 mila euro, Comune di Casciana Terme Lari, secondo stralcio di intervento per il Centro Commerciale Naturale;

20 mila euro, Comune di Pietrasanta, arredo di Via Versilia;

40 mila euro, Comune di Sesto Fiorentino, valorizzazione del CCN;

36 mila euro, Comune di Colle Val dal d'Elsa, "Qualicentro";

40 mila euro, Comune di Camaiore, riqualificazione di Largo Assunta Marchetti;

40 mila euro, Comune di Seravezza, collegamento da Palazzo Mediceo al centro di Seravezza; quasi 38 mila euro, Comune di Bagno a Ripoli, riqualificazione ingresso giardini Abebe Bikila da Piazza Umberto I con opere edili, arredi impianto di sicurezza e illuminazione;

33 mila euro, Comune di Follonica, riqualificazione interna del mercato coperto;

40 mila euro, Comune di Poggibonsi, ‘Facciamo centro';

33 mila euro, Comune Campi Bisenzio, Micro-riqualificazione di Piazza Fra' Ristoro;

39 mila euro, Comune Figline Incisa Valdarno, Piazza Salvo d'Acquisto;

26 mila euro, Comune Castiglion Fiorentino, azioni nel centro storico;

30 mila euro, Comune di Santa Maria a Monte, ampliamento museo civico "Beata Diana Giuntini"; 37 mila euro, Comune di Castelfranco di Sotto, "Facciamo chiasso in centro";

37 mila euro, Comune Certaldo, ristrutturazione di un immobile in Via del Rivellino.

"La Regione – afferma l'assessore alle attività produttive, commercio e turismo Stefano Ciuoffo – sostiene in questo modo le amministrazioni comunali e i commercianti per dare giusto contesto alle attività economiche con interventi di valorizzazione o di riqualificazione in caso di degrado. Alle trasformazioni che stanno avvenendo in tanti centri urbani cerchiamo di dare strumenti o risorse per rivitalizzare il tessuto economico locale e favorire l'apertura di nuove attività".

Qui la graduatoria

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Toscana