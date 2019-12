Saldo Imu 2019: uno sportello a Empoli per il calcolo

Si avvicina la scadenza del Saldo Imu 2019, per la precisione sarà il prossimo lunedì 16 dicembre. Anche per quest’anno il Comune di Empoli, attraverso l’Ufficio Tributi, sta offrendo in queste settimane ai cittadini un servizio di consulenza per aiutare gli empolesi a calcolare l’Imposta Municipale Unica. L’ufficio, che si trova al primo piano del palazzo di Piazza del Popolo, al civico 33, nei due periodi dell’anno dove si versa la tassa incrementa la sua disponibilità nel rispondere ai quesiti dei cittadini per aiutarli nell’orientarsi nel versamento dell’imposta.

Il cittadino viene assistito nel conteggiare la cifra dovuta dal personale dell’ufficio comunale che è a disposizione degli utenti fino alla scadenza del versamento della seconda rata. Si tratta di un’occasione importante per la cittadinanza anche per capire se possono essere beneficiari delle previste agevolazioni.

È inoltre possibile calcolare il saldo del tributo attraverso il sito web del Comune, grazie al portale Anutel, Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali: il tasto per accedervi è ben evidenziato nella home page della Rete Civica http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=D403 .

L’amministrazione comunale di Empoli continua a mantenere invariate le aliquote dell’Imu, fra le più basse della Toscana, e di conseguenza a non aumentare il prelievo fiscale sui cittadini; per questo il dovuto da versare sarà il medesimo del 2018.

Si ricorda che il Comune di Empoli non ha istituito la Tasi sugli altri immobili (la Tasi prima casa non è più dovuta dal 2016 - compreso); l’unica imposta, quindi che grava sugli immobili è l’IMU che interessa seconde case, imprese, negozi e case considerati ‘di lusso’ .

Per prenotarsi e ricevere informazioni in merito allo Sportello Imu contattare telefonicamente lo 05717571.

Ulteriori informazione possono essere trovate nella pagine dedicata del sito web istituzionale del Comune di Empoli: https://www.comune.empoli.fi.it/albero/04/0407/812sch.html

