Capodanno, sequestrati 50mila botti illegali in Maremma

Un imprenditore è stato denunciato e multato perché nel magazzino aveva nascosto 4.800 confezioni di materiale pirotecnico non a norma. All'interno vi erano circa 50mila articoli tra petardi, girandole e mortaretti, in gran parte privi del marchio Ce. L'uomo, imprenditore cinese, è stato denunciato in Maremma dalla guardia di finanza per detenzione e messa in commercio di prodotti industriali con segni falsi, e multato per la violazione del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza. I controlli sono stati svolti dai militari in vista dei festeggiamenti per il Capodanno.

I fuochi illegali, tutti sequestrati, erano accatastati nel magazzino senza rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in materia di prodotti contenenti massa esplodente, costituendo per questo una pericolo.

