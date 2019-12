Natale a Firenze con Campagna Amica

Addobba con noi l’albero di Natale, sabato 14 e domenica 15 dicembre. C’è spazio anche per tante attività coi bambini al grande mercato Campagna Amica di Firenze. In occasione del Natale, la rete dei produttori agricoli di Coldiretti porta il clima della festa nel cuore verde della città. Al Parco delle Cascine, accanto all’Università, dalle 9 alle 17, fiorentini e turisti potranno comprare delizie agroalimentari a Km0, comporre i propri cesti natalizi, pranzare, degustando cibi del territorio e fare la spesa per le cene delle festività.

“I mercati dei produttori agricoli di Campagna Amica–spiega Simone Ciampoli, direttore di Coldiretti Firenze- oltre a permettere di fare una spesa a Km0, sono un luogo di educazione, socializzazione, cultura e solidarietà. Il periodo delle festività, in particolare, è l’occasione di riscoprire qualche ricetta della tradizione, acquistando gli ingredienti direttamente dal produttore o le specialità da mettere sotto l’albero di Natale”.

Il mercato Campagna Amica delle Cascine si tiene ogni sabato, raddoppia in occasione del Natale. Sabato 14 e domenica 15 si troveranno biscotti e farine, tante verdure di stagione, inclusi i carciofi appena raccolti, e poi salumi, pane, miele e marmellate, formaggi di pecora, di vacca e capra e tanto ottimo vino ed olio prodotti dalle imprese agricole del territorio, gli stessi imprenditori che i consumatori trovano dietro i banchi gialli di Campagna Amica a vendere e consigliare.

Tra le aziende presenti, La Cooperativa sociale Agri.Comes di Marradi, con tanti prodotti pronti a diventare regali (solo domenica). Non solo cibo, al mercato Campagna Amica di Natale di Firenze ci saranno anche cosmetici a base di bava di lumaca del Mugello.

Fonte: Coldiretti Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze