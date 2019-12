Badia a Settimo si apre al Natale: presepe in mostra e concerto gospel

Alle porte di Firenze sorge uno dei complessi monastici più importanti d’Italia: l’Abbazia di Badia a Settimo. Fondata intorno al 1000 dai monaci benedettini, essa ha avuto un ruolo strategico nel controllo del territorio e nella trasmissione della cultura fiorentina.

La sua storia rappresenta oggi il ponte tra un passato glorioso e un presente ricco di attività artigiane e manifatturiere tipiche del territorio fiorentino.

In occasione del Natale, per il XXIII° anno, dall’8 dicembre 2019 al 19 Gennaio 2020, sarà possibile visitare il Presepe, nei giorni feriali con orario 17,00-18,30, il sabato 15,00-19,00; domenica e festivi 10,30-12,30 e 15,00-19,00. Visite guidate dell’intero complesso monastico verranno organizzate dall’Associazione “Amici della Badia” per scoprirne tutti i segreti di questo luogo pieno di storia (per prenotazioni basta scrivere una mail a info@badiadisettimo.it oppure telefonare al 338. 2092853).

Tra gli altri eventi organizzati dall’Associazione il Concerto Gospel Eric Waddel & The Abudant Life Gospel Singers il 23 Dicembre alle ore 21.15 (posti limitati si consiglia la prenotazione info@badiadisettimo.it oppure telefonare al 338. 2092853). Previsti anche laboratori per bambini. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini.

Fonte: Fondazione Opera della Badia di Settimo - Ufficio stampa

