Case popolari a Santa Croce, Deidda: "Consegnati 8 alloggi, entro febbraio altri 6"

"Attualmente sono 144 le famiglie in graduatoria per le case popolari, entro pochi mesi già 14 di queste potranno trovare alloggio". A dirlo è Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull'Arno, nella conferenza di fine anno che coincide con i suoi primi sei mesi di mandato, dopo che nel maggio 2019 è stata eletta nuovamente a primo cittadino.

La graduatoria per le case popolari è lunga e lo è da molti anni, tanto che l'edilizia residenziale pubblica è da tempo uno dei temi principali dell'agenda nella cittadina del Cuoio. Per quanto riguarda il sociale, e dunque le politiche sociali, il Comune di Santa Croce "non ha intenzione di tagliare un euro, anzi propone di più", come ha affermato proprio Deidda.

Non si tratta solo di offrire aspetti educativi e culturali, come i centri estivi, che saranno proposti pure per le scuole medie, o i corsi dell'Università dell'Età libera o i libri a domicilio con la Biblioteca. Deidda e la sua amministrazione hanno nel mirino il problema dell'emergenza abitativa, perciò hanno avviato un percorso con Apes, che gestisce gli Erp sul territorio comunale.

"Negli ultimi tempi sono stati consegnati sette alloggi e uno è in via di assegnazione, in più contiamo di rendere assegnabili altre sei case entro febbraio 2020. Non so da quanto tempo non veniva scorsa la graduatoria" ha commentato il sindaco.

Ma non è finita qui, perché Santa Croce ha deciso di organizzarsi per il sociale: "Si è svolto un incontro storico e straordinario tra i morosi e i servizi sociali. La sinergia tra Apes, servizi e Ufficio Casa ha fatto sì che nessuno venisse lasciato solo. È stato offerto a chi non era in regola coi pagamenti un percorso virtuoso e di emancipazione per sanare il debito e uscire dal disagio. Da noi nessuno viene lasciato solo".

Nelle ultime ore, inoltre, Santa Croce sull'Arno è stata tra i 'protagonisti' del Bando Invenduto, un progetto della Zona del Cuoio con capofila Castelfranco di Sotto. Questo fa sì che ci siano tre nuovi alloggi nella disponibilità del Comune di Santa Croce.

