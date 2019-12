"Scuole Banti più salubri e banda larga in tutto il Comune": Deidda annuncia i lavori pubblici a Santa Croce

I lavori pubblici sono all'ordine del giorno a Santa Croce sull'Arno, soprattutto se si parla di due questioni principali come le scuole o la banda larga. Giulia Deidda e la giunta hanno fatto il punto su quanto messo in atto nel 2019 e su ciò che è in programma nel 2020 (anche per quanto concerne urbanistica e sociale).

La casa di riposo Meacci ha una nuova palestra e ha un'imbiancatura esterna, la palestra di Staffoli è stata rifatta, i ponti in via del Bosco sono stati messi in sicurezza e si è lavorato anche agli impianti sportivi. Queste sono le opere concluse, ma altrettante si prospettano per i mesi a venire.

Si parte dalle Scuole Medie Banti e dall'efficientamento energetico dell'edificio, probabilmente la questione più importante. "Si è registrato l'espletamento della gara, l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è andata a Edil Green di Calenzano. Nel febbraio-marzo 2020 partirà il cantiere, la spesa prevista è di 1,2 milioni di euro. Finalmente avremo una scuola salubre, i ragazzi hanno diritto di stare in un ambiente idoneo per studiare. Dopo il rifacimento dei bagni e degli spogliatoi, era un intervento conseguente e necessario" ha detto Deidda.

Le scuole sono al centro dell'agenda politica. Saranno svolti lavori in gran parte degli istituti comunali per la CPI, certificazione prevenzione incendi. 105mila euro serviranno per il Nido Petuzzino, 24mila per la primaria Pascoli, 69mila per le medie Banti, oltre alle somme messe a bilancio per la frazione di Staffoli.

Altro punto focale è la banda larga. Partita nel 2019, è attiva in circa venti armadi su 36. Nei primissimi giorni del 2020 saranno attivate anche le strutture restanti, per arrivare a una copertura del 100%, come ha affermato il sindaco: "Santa Croce ha un tessuto produttivo importante, non potevamo permetterci di non essere connessi e, per esempio, che una conceria non potesse fare una videoconferenza con Parigi".

Saranno spesi 350mila euro per gli asfalti, perché saranno rifatte alcune strade cosiddette 'minori' tra capoluogo e frazione. In più 90mila euro sono previsti per nuovi giochi e per il verde: giardini di via Settembrini, piazza Padre Pio, via Caduti dell'Arma dei Carabinieri, via Cecco Angiolieri, viale Buozzi, piazza Fratelli Cervi (più via Carlo Marx a Staffoli). "L'obiettivo è il grande parco urbano nell'attuale parco Aldo Moro, ma prima era d'obbligo riqualificare tutti gli altri" ha concluso Deidda.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno