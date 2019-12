Staffoli, scuola media e ex cinema: il punto su lavori e progetti

Che 2020 sarà per Staffoli? Quali sono le iniziative e i progetti per la frazione del Comune di Santa Croce sull'Arno? A spiegarlo è il sindaco Giulia Deidda, che ha fatto un sunto dei suoi primi sei mesi di mandato - mandato bis, per la precisione - assieme alla sua giunta e si è soffermata proprio su Staffoli. Nelle ultime settimane è stata inaugurata la palestra dopo i lavori per rimuovere l'amianto e la messa a norma, ma l'impegno non si esaurisce.

Uno dei punti principali per quanto riguarda la cittadina delle Cerbaie concerne la scuola media, finita di recente anche nel mirino dell'opposizione. Deidda ha risposto ai comunicati del centrodestra spiegando cosa c'è in ballo per lo stabile di via delle Pinete. "Risaneremo la scuola, rifaremo la facciata e il tetto, specie nella zona dell'ampliamento (la parte che dà verso nord, ndr)", ha detto Deidda, "i lavori saranno nel 2020, constano di 110mila euro, circa le metà dei quali arrivano dalla Fondazione San Miniato, il finanziamento è stato possibile grazie al progetto ben scritto per partecipare al bando".

Sono in ballo anche lavori alla primaria Torello Della Maggiore (per un costo di 14mila euro) e alle medie (15mila euro) per quanto riguarda la certificazione prevenzione incendi. "Siamo pronti a presentarci a chi ci dà la possibilità di avere delle risorse, questo è quel qualcosa in più che ha la mia amministrazione" ha aggiunto Deidda.

Il sindaco ha parlato pure del verde, annunciando lavori nei giardini di tutto il comune, con un occhio di riguardo a Staffoli: "Sono stanziate risorse per il parco di via Carlo Marx, inoltre sarà rifatta una staccionata del famoso 'Campino'". Attenzione rivolta alle strade: "Abbiamo in programma nuovi asfalti nelle strade 'minori', un esempio può essere via della Pace a Staffoli".

Una questione che da anni è cara agli staffolesi viene da via del Vino e si tratta dell'ex cinema, diventato circolo ricreativo e adesso con un grande punto interrogativo sopra. Deidda ha affrontato l'argomento: "Ci sono le risorse per affidare lo studio di fattibilità, ma voglio essere sincera. Prima di fare passi ufficiali vogliamo capire cosa ci aspetta, sapere quanto e come conviene investire su quella struttura".

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno