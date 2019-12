'Noi per Voi', bomboloni e cenone di capodanno: raccolta fondi per il pulmino

'Noi per Voi', la Onlus con base a Peccioli e attiva da oltre 13 anni sul territorio, continua nella sua missione di solidarietà pediatrica.

Saranno diversi gli eventi di beneficenza fissati per la fine di questo 2019 e l'inizio del 2020.

La Onlus prenderà parte a '11Lune d'Inverno', che si svolgerà nel paese della Valdera il 26 dicembre e il 6 gennaio. In compagnia di altre associazioni locali, la 'Noi per Voi' per i giorni del Festival sfornerà i suoi tipici bomboloni caldi per tutti.

Per San Silvestro invece l'associazione ha organizzato presso il Centro Polivalente di Peccioli il Cenone di fine anno: un ricco menù da antipasto, primo, secondo e dolce a 40 euro a persona, 15 per i bambini fino a 9 anni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Il cenone è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco Peccioli e il Gruppo Fratres Peccioli, e da appuntamento ai partecipanti dalle 20 in poi del 31 dicembre. Per partecipare alla cena bisogna prenotarsi entro il 29 dicembre, rivolgendosi alla Misericordia di Peccioli.

Queste iniziative che fanno da spartiacque all'anno che verrà, rientrano in un unico nuovo progetto della Onlus: l'acquisto di un pulmino. Il mezzo sarà utilizzato prevalentemente dalla parrocchia e dal gruppo Scout Peccioli 1. Quindi ancora una volta, il consiglio della Onlus ha deliberato verso una devoluzione rivolta ai giovani, obiettivo primo di tutte le azioni di beneficenza della 'Noi per Voi'.

