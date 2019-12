Maltempo a Firenze, scatta l'allerta per pioggia e vento

L'allerta gialla per il reticolo minore scatterà alle 17 di oggi, quella per il vento un'ora più tardi. Entrambe si concluderanno domani, sabato 21 dicembre: la prima alle 13, la seconda alle 18. Quella per il reticolo principale e per la possibilità di temporali forti scatteranno, rispettivamente, alle 20 di stasera e a mezzanotte. Tutte e due si concluderanno sempre domani, la prima alle 14 e l'altra alle 13.

Secondo gli esperti l'evoluzione meteo delle prossime ore prevede una perturbazione consistente che interesserà in particolare la parte nord della regione. Il nostro territorio sarà comunque interessato (sebbene in modo minore) da temporali e vento a partire dal pomeriggio fino alle prime ore di domani. A seguito delle precipitazioni si potranno avere innalzamenti dei livelli idrometrici sia dell'Arno (per le precipitazioni su aretino e Mugello) che degli altri fiumi e torrenti.