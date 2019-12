Si fingono ambulanti e truffano un anziano: denunciati a Arezzo

Due uomini sono stati denunciati a seguito delle indagini, per furto ai danni di un anziano a Chiusi della Verna. Tutto è iniziato venerdì mattina quando i due, di origine marocchina e rispettivamente di 30 e 38 anni, hanno suonato alla porta della vittima 84enne tentando di vendergli degli articoli.

A quel punto avrebbero chiesto all'uomo di entrare in casa per riscaldarsi e mangiare qualcosa e, una volta in casa, hanno rubato il portafogli all'anziano contenente 150 euro in contanti. La vittima quando si è accorta che dentro il cassetto non c'era più il suo portafoglio, ha denunciato i due ladri. Durante le investigazioni dei carabinieri di Bibbiena e della stazione di Badia di Prataglia è emerso che i due uomini in questione, con diversi precedenti, erano stati controllati poco prima.

I carabinieri hanno mostrato le fotografie dei due ambulanti fermati per un controllo e l'anziano ha confermato la loro identità con i ladri che hanno fatto irruzione in casa sua.

Per i due è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato dal mezzo fraudolento e dalla destrezza.

Tutte le notizie di Chiusi della Verna