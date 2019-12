Un incidente tra due macchine sta interessando la rotatoria di via della Botte a Fornacette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina e il personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale sanitario per la sistemazione dei feriti sulle ambulanze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Calcinaia