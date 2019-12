Montesport trionfante contro la blasonata Valdarnoinsieme

MONTESPORT COOP MOEL - UNOMAGLIA VALDARNOINSIEME: 3 - 2

parziali : 25-16 in 20 minuti; 10-25 in 18 minuti; 25-23 in 27 minuti; 22-25 in 25 minuti; 15-9 in 18 minuti

MONTESPORT COOP MOEL:PISTOLESI, VITI, BELLINI, BERNINI (K), ANICHINI (L1), VITRO'(L2), MAZZINI, COLLINI, MANGINI, DOZI, GALGANI, CHECCHI.

Allenatore: Pistolesi

UNOMAGLIA VALDARNOINSIEME : MANETTI, MASSI, ZATINI, MIGLIORINI, CASIMIRRI,CHIERICI, CALLOSSI (K),CICALI,MONCHI, MANTELLI, PEZZATINI, SOTTILI, MORANDINI (L1), CECCHERINI (L2)

Allenatore: Lapi

Arbitri : Sig.ra Fiori di Capannori (Lucca) e Sig. Ferraro di Livorno

La Montesport chiude l'anno con una vittoria per 3 a 2 contro la Unomaglia Valdarnoinsieme superata dopo 5 set in poco più di 2 ore di gioco.

Le ragazze di coach Pistolesi hanno sfoderato una prestazione tutta grinta, cuore e carattere e hanno avuto la meglio sulle più blasonate avversarie valdarnesi aggredendole fin dall'inizio del match mettendo subito in chiaro che per Callossi e compagne non sarebbe stata una serata tranquilla.

Coach Pistolesi affronta la Unomaglia Valdarnoinsieme con Bernini e Bellini sulla diagonale, Anichini nel ruolo di libero, lei stessa e Viti nel ruolo di banda, Mazzini e la novita' stagionale Collini nel ruolo di centrali.

Nel primo set avvio equilibrato (7-10; 11-11), poi le padrone di casa cambiano marcia e piazzano il break decisivo dopo il 14-13, scappando fino al 22 a 14 e allungando fino al 24 a 17. L'ultimo punto lo sigla la debuttante Sara Collini capace di appoggiare a terra un pallone alzato magistralmente da Elena Bernini, Dopo 20 minuti di gioco, il primo parziale vede vincente nettamente la Montesport con il punteggio di 25 a 16.

Come ormamai d'abitudine, la Montesport nel secondo set spenge la luce; la Unomaglia Valdarnoinsieme parte in quarta e piazza un parziale iniziale di 7 a 0 per poi proseguire fino al 13 a 5 ; gli attacchi sotto rete portati da Mantelli e Massi, costringono le montespertolesi a rincorrere e nulla sono valsi i richiami tecnici fatti da coach Pistolesi alle sue ragazze. Le ospiti controllano il gioco vincendo meritatamente il secondo parziale dopo 18 minuti per 25 a 10.

Terzo set fotocopia del primo; avvio equilibrato tra le due squadre (3-3; 10-10; 13-11); poi le ragazze bianco blu allungano fino al 17 a 13 grazie agli attacchi in prima linea portati da Pistolesi, Viti e Bellini. Le ospiti, grazie agli ottimi interventi difensivi di Casimirri ed alle battute efficaci portate da Migliorini e Zatini, riagguantano le padroni di casa sul punteggio di 18 a 18 e successivamente sul 22 a 22. La Montesport non si disunisce e piazza degli attacchi sotto rete portati da Mazzini e Collini trovando il break giusto e neutralizzando così la reazione delle ospiti vincendo il terzo parziale con il punteggio di 25 a 23.

Nel quarto set, il numeroso pubblico presente al Palalessandro si aspettava che la Montesport chiudesse l'incontro a proprio favore tenuto conto delle buone trame di gioco offerte nel primo e terzo set. La Unomaglia Valdarnoinsieme entrava in campo decisa a vendere cara la pelle rendendo appassionante il quarto parziale. Le ragazze di coach Lapi difendevano tutti i palloni e complici molti errori in ricezione da parte della Montesport, si aggiudicano il quarto parziale con il punteggio di 25 a 22, riequilibrando il match.

Si arriva cosi', come per i precedenti due incontri della Montesport (in casa contro Tieffe San Damaso ed a Cecina contro la Baia del Marinaio Volley), al fatidico, decisivo ed ennesimo tie-break. Partita non adatta ai deboli di cuore che ha dimostrato la voglia di entrambe le squadre di non mollare la posta in palio. La Montesport sempre avanti nel punteggio (3-1; 8-3; 10-7) con le ragazze di casa che riescono a controllare agevolmente il gioco chiudendo le ostilita' con il punteggio di 15 a 9, aggiudicandosi cosi' 2 punti preziosissimi.

Montesport che sale in classifica al 5° posto con 17 punti a soli 4 punti dalla zona play off, preceduta al 4°posto da Rinascita Firenze con 19 punti e da Unomaglia Valdarno e Liberi e Forti con 21 punti. Guida la classifica Amati Pietro Modena con 23 punti.

Prossimo appuntamento per il 2020, quando l'11 gennaio la Montesport farà visita a Modena alla Moma Anderlini.

Fonte: Montesport Volley

