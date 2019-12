Bianco Natale, concerto per il patrono a Ponsacco

Torna il tradizionale concerto per il giorno di San Giovanni Evangelista, santo patrono di Ponsacco, organizzato dall’associazione Amici della Musica in collaborazione con il Comune di Ponsacco, la Parrocchia, Confartigianato e con il prezioso contributo della Regione Toscana. Un appuntamento da non perdere, che quest’anno vede un abbinamento tanto inusuale quanto accattivante.

Protagonisti, insieme al coro Amici della Musica e alla corale Santa Cecilia, collaborazione ormai collaudata e stabile, sono i ragazzi dell’Ensemble di ottoni e percussioni del Liceo musicale Carducci di Pisa.

Il concerto ha in programma brani classici, gospel e della tradizione natalizia eseguiti separatamente o insieme.

Stimolante è la collaborazione fra i due cori ed un ensemble attivo dal 2014 composto da giovani studenti provenienti dall’unica scuola superiore pubblica della provincia di Pisa che garantisce la preparazione liceale insieme alla formazione musicale. I cori sono diretti dal m° Elena Rappazzo, l’ensemble è diretto dal m° Raffaele Della Croce.

Il concerto, si svolgerà a Ponsacco nella chiesa San Giovanni Ev. venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 21.15 ad ingresso libero e gratuito.

Fonte: ufficio stampa

