La fiorentina Irene Lucarelli allo Zecchino d'Oro: era la più piccola partecipante. Riconoscimento dal Comune

Il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha ricevuto la piccola Irene Lucarelli, di 4 anni, la più piccola partecipante all'ultima edizione dello Zecchino d'Oro. La bambina fiorentina, che ha interpretato con altri due interpreti, “L’inno del girino” di Silvestro Longo e Gianfranco Fasano ha conquistato il titolo di canzone più votata su internet.

Il presidente Luca Milani ha consegnato alla protagonista della canzone un piccolo riconoscimento a nome di tutta l'amministrazione comunale.

“Irene è un nostro orgoglio ed è stata nostra ospite, molto gradita, in occasione della consegna del riconoscimento “Il Quattrino” durante gli auguri di Natale a Villa Vogel. E' un esempio – sottolinea il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – di come possano crescere bene i bambini dentro comunità solide e solidali con scuole all'avanguardia come è la scuola dell'infanzia Rodari e associazioni musicali attivissime come Athenaeum Musicale”.