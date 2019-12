Terre di Presepi, gli orari per visitare le Natività più belle

Dove andare per Natale e nelle festività che ci saranno? Terre di Presepi propone un calendario di luoghi dove poter visitare le rappresentazioni delle natività in un percorso, il più lungo d'Italia, che ha il suo fulcro in Toscana ma che coinvolge tutta l'Italia centrale. Cento tappe, in cento città per scoprire l'originalità di più di settemila presepi.

Roma

Via della Conciliazione - Via dell'Ospedale

Esposizione 100 Presepi in Vaticano

Sono esposti il presepe all'uncinetto di Cerreto Guidi, il Presepe ecologico in bicicletta di Castelfiorentino, il presepe meccanico e interattivo proveniente da Forcoli (Pi), il presepe inciso su cuoio da San Miniato e la Natività esposta al calendario dell'avvento di San Miniato.

Aperta dalle 10 alle 20 ogni giorno fino al 12 gennaio 2020.

Le vie dei presepi

Casciana Terme (Pi)

In un caratteristico percorso attraverso la cittadina si incontrano rappresentazioni artistiche della nascita di Gesù.

Aperta dall’8 dic. al 6 gen. Domenica 15 dicembre si è svolto il presepe vivente ambientato al tempo di Gesù. Info: 0587 646258 - turismocascianatermelari.gov.it

Castelfiorentino (Fi)

Oltre 70 rappresentazioni. Un nuovo suggestivo presepe allestito nella cripta sotto la chiesa di S.Lorenzo affianca quello metereologico altamente tecnologico. Aperta dall'8 dicembre al 6 gennaio. Sabato, domenica e festivi 15-19,30 - Tel. 0571 629049 - info@stefanomattii.it

Cerreto Guidi (Fi)

La più grande rappresentazione italiana realizzata all'uncinetto affianca altre

100 natività. Aperta dal 7 dicembre al 12 gennaio, ore 9-20. Tel. 0571 906225

v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it

Le Piastre (Pt)

Oltre 100 presepi accompagnano il visitatore attraverso le vie del paese: una calda atmosfera in cui, grazie alla creatività e alla tradizione, si respira e si condivide il senso del Natale. Aperta dal 15 dicembre al 12 gennaio

Tel. 345 1042295 - 347 1883839 - 0573 472165

proloco.lepiastre@email.it

Marti (Pi)

100 rappresentazioni creative o tradizionali, lungo le vie del paese e le strade periferiche, incontrando la magnifica pieve di S.Maria Novella. A sera numerose stelle e comete illuminano i presepi. Aperta tutti i giorni dal 8 dicembre al 6 gennaio. Tel. 338 2705387 3395430782 -333 9160672 anna-fiaschi@libero.it

Iano - Montaione (Fi)

Oltre cinquanta rappresentazioni di ogni forma e dimensione lungo le vie dell’incantevole borgo con canti natalizi, musica dal vivo e animazione per grandi e piccini nelle domeniche e nei giorni festivi. Sempre aperta dall’8 dicembre al 6 gennaio - info@lasassolina.com

Migliana (Po)

24 rappresentazioni di pregio e di varie tipologia lungo le vie di un incantevole itinerario nel paese. Aperto festivi e prefestivi fino al 26 gennaio 2020

Pescaglia (Lu)

Il fascino di “Una grande gioia” in un percorso attraverso i presepi nelle marginette nel capoluogo e nei dintorni accompagna il visitatore. All’aperto, sempre visitabile. Dall’8 dicembre al 12 gennaio 2020.

Pontedera (Pi)

Presepi artistici di pregio nella chiesa di San Giuseppe Feriali 9-18,30, festivi 9.30-12,30 e 15-18,30 (Venite con me e vi farò pescatori di uomini), ai Cappuccini h. 8-12 e 16-20 in via Diaz nel vecchio oratorio sul ponte Napoleone e al Duomo. Dall’8 dic. al 6 genn. - Info: 366 6820044

Regnano - Casola in Lunigiana (Ms)

Il paese dei 200 presepi è allestito dalla compagnia del Guiterno per regalare un giorno di festa speciale alla piccola comunità. Aperta il 22 dicembre - Info: 348 3240216 - kira.oni@alice.it

San Miniato (Pi)

Il Calendario dell’Avvento degli artisti, il presepe a misura d’uomo di Mario Rossi, i presepi dal mondo in San Francesco e quelli nelle vie e nelle chiese. Dall’8 dic. al 12 gennaio.

Sorano (Gr)

“Prepara la culla, è Natale” è il titolo di un percorso dove si incontrano circa 70 natività artistiche ed artigianali Dal 6 dicembre al 6 gennaio, dalle h 10 alle h 19 - Info: ass.prolocosorano@libero.it

Presepi artistici

Ai Bassi - Firenze

SS. Nome di Gesù ai Bassi, Via dell’Argingrosso

Sempre più suggestivo con nuove scenografie e tanti personaggi in movimento.

Aperto dall’8 dic. al 6 gen. Feriale e sabato 15,30-19 Festivi 10,30-12,30 e 15,30-19. Tel. 055 783855 -

cell. 348 3854616. www.parrocchiaaibassi.paraba.it

Calcinaia (Pi)

Presepe di grande effetto scenico, racconta dalla nascita alla risurrezione di Gesù. Dal 15 dic. al 12 gen., festivi 9-12.30 e 15.30-20; prefestivi 17- 20 - alessio.calcinaia1@gmail.com - 333 5791517

Certaldo (Fi)

I' Presepone propone l'interpretazione della Natività in Certaldo alto. Una vasta riproduzione di diorami e di presepi in miniatura Aperto dal 8 dic al 6 gen. h. 17-19 info 328 6123329

Via Leopardi (di fronte alla scuola media)

Campi Bisenzio (Via Lavagnini, 26)

Riproduzione a grandezza naturale di un villaggio della Palestina incassato nella roccia e realizzato su 200 mq2 di superficie Aperto dall’8 dicembre al 12 gennaio. Tutti i giorni dalle 15,30-19; festivi apertura dopo la messa. Tel. 055 8954109 - santamariaparrocchia@virgilio.it

Cigoli - San Miniato (Pi)

Tra le più grandi rappresentazioni tecnologiche italiane con i suoi 100 m2 di presepe

Aperto dal 7 dic. al 12 genn. tutti i giorni h 9,30-12,30 e 14,30-19,30 - info: 347 2634642 - 0571 485160 - www.madrebimbicigoli.it -presepe@madrebimbicigoli.it

Forcoli (Pi)

Grande scenografia con più di 60 movimenti, suoni, luci ed un effetto sorpresa.

In Piazza Sant'Antonio, 3, aperto dall’8 dic. al 6 gen. h 15-20 - tel. 0587 628011 - fbrini2006@gmail.com

Gricignano - Sansepolcro (Ar)

Presepe artistico di grandi dimensioni sul tema “Giuseppe, Maria e Gesù, una famiglia che ha cambiato la storia”.

Aperto dall’8 dic. al 6 gen. Prefestivi 15-19, festivi 10,30-12,30 e 15-19.

Su prenotazioni negli altri giorni. Info 338 8673407

Lecore - Signa (Fi)

Presepe meditativo di grandi dimensioni, occupa l’intera abside della Chiesa ed è realizzato con suggestivi scenari ogni anno di materiali diversi che facilitano l’immedesimazione con il tema.

Aperto dal 25 dicembre al 26 gennaio.

Festivi: 15,30-19,30 prefestivi 17-19,30 - Tel. 338 8864431. www.presepedilecore.it

Nicosia di Calci (Pi)

Il “Presepio che cresce” si arricchisce ogni anno di nuovi personaggi realizzati a mano. Aperto dal 21 dicembre al 6 gennaio orario 15-18,30. poi solo nei sabati e domenica di gennaio al 2 febbraio su appuntamento. Alla vicina chiesetta di San Bernardo: mostra di presepi di Bruna Battaglini

Info 340 7316041 - brunabattaglini@gmail.com

Petroio - Vinci (Fi)

Parrocchia S.Maria a Petroio, Via di Petroio, 7

Presepe monumentale allestito esternamente realizzato in muratura: occupa un’intera collina. Il dettaglio e i movimenti sono una vera attrazione. Aperto dal 7 dic. al 12 gen. Feriali h 14,30-19,30, festivi e prefestivi h 9,30-19,30 - chiuso in caso di maltempo, pulman e visite guidate su prenotazione tel. 0571 508040 - presepileonardo@gmail.com

Pieve Fosciana (Lu)

Accanto allo storico presepe meccanico

del 1973, la 33° Mostra di presepi artistici racconta i momenti dell’infanzia di Gesù bambino. Aperta dal 25 dicembre al 6 gennaio, festivi 14,30-18, feriale su prenotazione

327 7677871- maurizioturriani@yahoo.it

Riparbella (Pi)

Presepe artistico animato con oltre 300 statuine di cui 100 in movimento che riproducono gli antichi mesteri. Realizzato dai cittadini su una superficie di oltre 80 mq. Aperto dal 24 dicembre al 28 febbraio 2020. Orario h 9-20. Piazza della Madonna 1 - Info 0586 699227 - proloco.riparbella@gmail.com

Roffia - S.Miniato (Pi)

Presepe artistico di grande suggestione allestito nei locali della canonica

Via San Michele, 2 - Aperto dal 1° dic. al 12 gennaio

dom. e festivi h 16-19 - Domenica 22 dic. h 10-19 con mercatino di Natale. Info: 391 1055194

S. Casciano V.Pesa (Fi)

Grande presepe innevato con movimenti, giorno, notte e nevicata. Aperto dall'8 dic. al 2 febbr. h 8-19, propositura S. Cassiano in piazza Cavour. Nei dintorni: il presepe di S.Maria ad Argiano

e il nuovo presepe di S.Cecilia a Decimo.

Info: 055 820218 www.parrocchiesancasciano.org

San Giovanni alla Vena (Pi)

Il Presepe dell'Angelo è opera dell'artista Angelo Perini realizzato nelle nicchie di un'antica cantina di fine '700 utilizzando tronchi e ciocchi in olivo intagliati a mano. Via Roma 14/a - Aperto dal 15 dic. al 6 gen. Prefestivi e festivi 15,30-19,30, feriali 17-19,30

Visite guidate su appuntamento 328 1254305 angelo.perini@gmail.com - www.angeloperini.it

San Miniato a Signa (Fi)

Presepe artistico di grandi dimensioni con suggestioni. Compagnia del SS. Sacramento Via Sorelle Gramatica, 52. Aperto dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Sabato, S.Stefano e 1°gennaio 15,30-18,30, domenica 10,30-12,30 e 15,30-18,30, Natale 10,30-12,30, per appuntamenti, visite e gruppi 333 4190023

San Romano (Pi)

Nato nel 1922, è una monumentale rappresentazione di grandi dimensioni nel chiostro francescano del convento.

Aperto dall'8 dic. al 6 gen. tutti i giorni h 9-12 e 15-18.30. Piazza S.Chiara, 1 - Tel. 0571 459990

cell. 338 6182422 - www.presepesanromano.it

Traversagna (Pt)

Presepe Poliscenico. Parrocchia SS. Trinità - piazza della Libertà 1 - Massa e Cozzile

Aperto dall’8 dic al 6 genn. sabato, prefestivi e festivi h 15 - 19 - chiuso il 31 dicembre

Scuole e gruppi su appuntamento 338-8461846 info@presepetraversagna.it

www.presepetraversagna.it

Tre Colli di Calci (Pi)

Presepe artistico sempre più suggestivo con nuove scenografie. Santuario della Madonna delle Grazie, Via Vecchia di Tre Colli, n.3. Aperto dal 22 dic. al 2 febbraio. Sabato h 15-18, dom e festivi 10-12 e 15-18, dal 26 dic al 6 gen. h 15-18 luigi.begliomini@gmail.com - cell 328 7466627

Vergaio (Po)

Il Gruppo Presepisti Vergaiesi propone un presepe artistico sul tema“...siamo foglie dello stesso albero... in cammino verso te”. Aperto dall’8 dicembre al 12 gennaio, tutti i sabati dalle 15,30 alle 17,30. Domenica e festivi dalle h. 15-19. Su prenotazione: 333 7390511

Veneri (Pt)

Via della Chiesa 20 - dal lunedì al venerdì

Presepe artistico

h 8,30-16,30. Info: 0572 427164

Pontecosi (Lu)

Chiesa di San Magno

Presepe artistico allestito vicino al lago con statue dipinte da persone diversamente abili. Visitabile fino al 6 genn. (info: 333 7668303)

Convalle di Pescaglia (Lu)

Festivi dal 8 Dic. al 6 Genn. ore 10- 19.

Il 25 Dic., il 1° Genn. e i sabato aperti nel pomeriggio, h 15-19. Info 338 1399107

Tofori (Lu)

Presepe artistico di grandi dimensioni

Via dei Bocchi, 256

Visitabile dal 25 dicembre al 12 genn.

Festivi 14,30-18, feriale su appuntamento.

Fucecchio (Fi)

Presepi artistici e tradizionali

Via Matteotti 46 Presso sede Pro Loco

Dal 1 dicembre al 6 gennaio h 9-12 e 15-19,30

Presepe artistico presso la contrada Porta Bernarda.

Corfino (Villa Collemandina - Lu)

Presepe artistico tradizionale

Piazza del Santo - Chiesa di S.Lorenzo

Aperto dalle 8 alle 18 dal 20 dic. al 6 genn.

Oste di Montemurlo (Po)

Chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa

Grande presepe artistico visitabile dal 9 dic. al 2 febb. h 9,00-19,00

Staggia Senese - Poggibonsi (Si)

Parrocchia S. Maria Assunta

Presepe artistico

Dal 25 dic. al 19 genn. Feriale h 9-12 e 17-19 Festivi 15-20 - cell 333 1034678

Siena Stazione

Adiacente al binario 1

Presepe meccanizzato aperto dal 14 dic. al 6 gennaio - info 338 8992577

Sansepolcro (Ar)

Grande presepe artistico a Piazza Santa Marta a Porta Romana

Sansepolcro (Ar)

Mostra presepiale a cura dell’Accademia enogastronomica della Valtiberina

Chiesa di S.Maria dei Servi in piazza Dotti.

8 dic. - 6 genn. h 10-12 e 15-19 -

Trevinano (Vt)

Suggestivo presepe realizzato con i personaggi sagomati e dipinti a mano di grandi dimensioni.

Sempre visibile. Dall'8 dicembre al 6 gennaio

Chiozza (Castiglione Garfagnana - Lu)

Chiesa di S. Bartolomeo Via Comunale del Borghetto

Presepe artistico di grandi dimensioni.

Visitabile nei festivi e prefestivi h 9-19 - Feriali su prenotazione 0583 368413

Castiglione Garfagnana (Lu)

Chiesa di San Michele

Presepe artistico di grandi dimensioni

Festivi e prefestivi h 9-19

Sillico (Pieve Fosciana - Lu)

Presepe meccanizzato e artistico

Palazzo Carli Via San Lorenzo

Aperto dall’8 dic. al 12 genn. festivi h 10-12 e 15-19. Feriale su appuntamento

al 328 6232904

Livorno

Istituto Maria SS. Assunta

Via del Bosco

Presepe tradizionale realizzato dal presepista Massimo Brini

Gambassi Terme - Loc. Montignoso (Fi)

Presepe permanente, è rappresentata in grandi dimensioni tutta la vita di Gesù. Visitabile tutto l'anno. Orari h 15-19 - info: www.santuariomontignoso.it

Montopoli Val d'Arno (Pi)

Nel centro storico del paese, oltre il Comune due rappresentazioni artistiche originali e suggestive in via Guicciardini. Sempre visitabile fino al 6 gennaio.

Loc. Pallerone - Aulla (Ms)

Uno dei presepi meccanici più antichi d'Italia propone con i suoi mille movimenti una rappresentazione artistica e altamente suggestiva. Aperto tutto l'anno.

Renara - Loc. Gronda (Ms)

Il presepe di Renara è interamente realizzato in modo artigianale all'interno di una grotta naturale. Aperto dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle h 15 alle 19.

Ciciana - frazione di Capannori (Lu)

Sulle Pizzorne in Lucchesia salendo sulla collina si arriva alla chiesa di Ciciana dove è allestito, secondo una tradizione ininterrotta dal 1972 un presepe poliscenico accompagnato dal commento sonoro. Dal 25 dicembre al 12 gennaio. - Info@presepiociciana.it

Cerageto fraz. di Castiglione Garfagnana (Lu)

Bellissimo presepe lungo la strada Provinciale. Sempre visibile.

Eremo di Capraia

Presepe artistico all'aperto, sempre visitabile fino al 12 gennaio

Cavallermaggiore (Cn)

Il Presepio artistico-meccanico di Cavallermaggiore, giunto alla quarantaduesima edizione, viene realizzato su una superficie di oltre 300 mq. Partendo da una struttura stabile, sono necessari circa 3 mesi di lavoro da parte di una decina di volontari. Le caratteristiche principali che lo rendono unico nel suo genere sono due: la prima è il fatto di potervi camminare al suo interno, potendo osservare da diverse angolature le varie ambientazioni e scene di vita del presepio; la seconda sono le statue che lo compongono: le più grandi (alte 50 cm circa), che formano il mercato, la grotta e la zona di re magi, risalgono al 1700 e hanno la particolarità di avere gli occhi in vetro e di essere scolpite nel legno con grande maestria ed accuratezza. www.presepecavallermaggiore.it - Cell. 345 397 0475

Firenze - Ugnano

Presepe artistico di Santo Stefano a Ugnano, situato in via di Fagna, 4

Realizzato da un gruppo di artigiani della comunità di Ugnano è stato più volte ampliato e si compone di numerosi personaggi di cui otto meccanizzati. Giochi d'acqua, effetti luminosi e sonori.

Aperto dall'8 dicembre al 6 gennaio.

Chiesina Uzzanese (Pt)

Presepe artistico allestito da ragazzi e insegnanti delle scuole del paese all’interno dello Xenodochio.

Firenze

Parrocchia S. Angelo a Legnaia Via Sant’Angelo

Affianca alla tradizione l'innovazione in una suggestiva atmosfera

Aperto fino al 12 gennaio.

s.angeloalegnaia@virgilio.it - www.santangeloalegnaia.it

Castelmartini (Pt)

Presepe tradizionale realizzato dalla parrocchia.

Aperto fino al 6 gennaio.

Forno (Ms)

Nel paese sulle Apuane in una vasta lungo la strada un gruppo di presepisti ha realizzato un presepe artistico all'interno di una vasca. Per poter arrivare alla rappresentazione hanno bonificato e pulito l'intera area.

Riotorto (Li)

Nel grazioso paese nei pressi di Piombino, da tanti anni il gruppo dei presepisti realizza una rappresentazione monumentale che abbraccia l'intera piazza. Il paese e la chiesa fanno da sfondo e diventano tutt'uno.

Sempre visitabile.

Bagnoli del Trigno (Is)

E' il presepe artistico più grande del Molise. Tre mesi di lavoro per realizzarlo per una rappresentazione curata nei minimi particolari pur essendo di grandi dimensioni. Riporta scene di contadini e pastori illuminati dalla nascita di Gesù. Per realizzarlo sono stati utilizzati materiali di riciclo. E' giunto alla sua nona edizione.

Gambassi Terme (Fi)

Nella piazza della cittadina, lungo la via Francigena, la Misericordia ha allestito all'aperto un presepe secondo la tradizione sempre visibile e accessibile al visitatore.

Borgo San Lorenzo (Fi)

E' per tutti il presepe del SS.mo Crocifisso ed è allestito nella cappella della Compagnia della Chiesa del Santissimo Crocifisso. Meccanico, si caratterizza per la ricostruzione dei paesaggi, dei personaggi in movimento e per l'alternarsi del ciclo giorno-notte.

I presepi viventi

Badia San Savino (Pi)

Ambientato all'anno zero con più di cento figuranti in costumi d’epoca, ripropone in un ambiente suggestivo scene e quadri del periodo. Si svolge il 5 gen. alle 15,30 - cell 349 123 8190

Legoli - Peccioli (Pi)

Oltre 100 figuranti e molte scene di vita contadina nel suggestivo borgo nel cuore della Valdera che è già di suo un presepe naturale.

Si svolge l’8 dicembre, dalle ore 14 alle ore 19. Via di Mezzo, 162.

Pescia (Pt)

Il fiume fa da scena a una delle più suggestive rappresentazioni italiane ambientate al tempo di San Francesco con oltre 200 figuranti. 29 dicembre e 6 gennaio (dopo la messa delle 10,30) dalle h.12,30.

Via dei presepi nel centro storico Aperta dal 9 dic. al 6 gen. Info: 349 6291542 - pesciapresepe@libero.it, con “Natale del mondo... di Pescia” (Conservatorio S.Michele), “Impariamo il presepe” (Chiostro di S.Chiara) e tanti altri luoghi da visitare.

Ruota - Capannori (Lu)

In un delizioso borgo si svolge dal 1989 una rappresentazione in costume ambientata

ai tempi di Gesù 26 dicembre dalle 13,30 alle 19. Via dei presepi con 40 presepi artistici in mostranei vicoli del paese il 22 dicembre - 5, 6, 12, 19 gennaio. h 14-19. Info: dpaolini90@gmail.com www.presepeviventeruota.it

Equi Terme (Ms)

Presepe vivente giunto alla XXXI edizione ambientato all'anno zero di rara suggestione in un particolare e unico contesto naturale.

Si svolge il 24 dicembre dalle 20.30 alle 23,30, il 25, 26 e 27 dicembre dalle 18 alle 21.

presepeviventeequi@gmail.com - www.presepeviventeequi.com

Le Ville - fraz. di Monterchi (Ar)

L'associazione "Venite Adoremus" propone quello che è considerato il presepe più lungo d'Italia realizzato in un suggestivo percorso naturale da oltre 250 figuranti.

La rappresentazione si tiene il 26 e 30 dicembre e il 1°-5 e 6 gennaio a partire dalle ore 17,15.

Chiesa di S.Maria della Pace - Info: 377 417090 www.presepeviventeleville.it

San Piero a Grado (Pisa)

Organizzato dalla parrocchia di San Piero a Grado, Il presepe vivente si tiene il 24 dicembre alle 20.30 e il 26 dicembre alle 17.30 nell’area adiacente la magnifica basilica romanica di San Piero a Grado, composto da 200 figuranti, con postazioni sempre più numerose e curate nei particolari.

Nocchi (Lu)

Presepe vivente. Si svolge il giorno di Santo Stefano il 26 dicembre dalle 14 alle 20.

Un tuffo nel passato in cui rivivranno i mestieri, le usanze e le abitudini della prima metà del novecento in cui sarà ambientata la nascita di Gesù. Ingresso libero e servizio bus navetta gratuito.

LONDA (FI)

Piazza della Repubblica

Presepe vivente 24 dicembre h 21 e 6 gennaio h 17

presepeviventelonda@libero.it - info 333 4292316

San Miniato Basso (Pi)

Piazza della Chiesa

Presepe vivente 26 dic. e 6 genn. dalle ore 16,30 alle 19

Presepe tradizionale Chiesa SS.Martino e Stefano h 16-20

nei giorni 8-14-15-21-22-26-28-29 dic. e 1-4-5,6 genn.

Castelfranco di Sotto (Pi)

Via dei presepi per il paese dall’8 dic. al 6 gennaio.

Presepe vivente il 28 dicembre dalle 15 alle 18

Info: 339 449 7389

Monteleone d'Orvieto (Tr)

Presepe vivente il 24 dic. dalle h 22 il 26- 29 dic. e 5 genn. dalle h 16,30

Presepe artistico nella chiesa di Santa Maria visitabile dall’8 dic. - 6 genn.

Ghivizzano - Coreglia Antelminelli (Lu)

L'antico borgo di anima di botteghe, antichi mestieri, locande e figuranti in un tuffo nel passato per rievocare la nascita di Gesù. Si svolge sabato 14 dicembre a partire dalle ore 19. Servizio bus navetta gratuito. info: cell. 348 5610567. gruppopresepeviventeghivizzano@gmail.com

Cinquale (Montignoso)

Parrocchia San Giuseppe Artigiano

Presepe Vivente nei giorni 25 e 26 - 29 dicembre e 1-5 e 6 gennaio 2020

dalle 16.30 alle 19.00.

Un intero villaggio con capanne e figuranti per ricreare i misteri al tempo di Gesù.

Esposizioni presepiali e musei del presepe

Cascina Scuola S.Teresa (Pi)

Esposizione di presepi dal mondo e dei ragazzi delle scuole. Mostra dei presepi “Notte Santa” Corso Matteotti, 9 - Aperta dal 22 dicembre al 6 gennaio, h 15,30-19,00. Info: 347 4824169

Usigliano di Lari (Pi)

Museo presepe e attività agricole. Unico in Toscana, raccoglie quaranta riproduzioni del presepista Claudio Terreni. Realizzato nelle cantine, nel frantoio e nel coppaio della Vecchia Fattoria Castelli. Aperto tutto l'anno. Feriale su appunt. 0587 685047, pref, e festivi 16,30-19. Info 340 2938191.

Montemurlo (Po)

Mostra di presepi artigianali allestita dall’associazione Borgo della Rocca. Pieve di San Giovanni decollato: primo concorso “Il mio presepe nella pieve” aperto ai singoli e ai gruppi di Montemurlo.

Aperto dall’8 dic. al 6 genn. Sabato e domenica h. 15-19 www.festadelloliomontemurlo.it

S. Giovanni Valdarno (Ar)

XVI Rassegna Natale nel mondo.

“La Natività nell’Arte” con immagini di opere pittoriche visibili in musei e pinacoteche italiane ed estere - Basilica S.Maria delle Grazie.

Dal 7 dic. al 6 genn. Feriali 16,30-19; festivi 10-12 e 16,30-19. Visite scolastiche e info 333 2347178.

Ingresso libero, accesso ai disabili.

Museo di Storia Naturale - Calci (Pi)

Gli storici presepi realizzati da Alberto e Renzo Meucci realizzati tra il 1948 e 1962, donati al Museo di Storia Naturale, sono allestiti nelle sale della Carraia.

Aperto dall’8 dic. al 26 gen. Lunedì - sabato h 9-19. Domenica h 8-20. chiuso il 25 dic, 1 genn. h 15-19

Ingresso a pagamento. Info: 050 2212970/80

Gazzano (Re)

Mostra presepiale di alto pregio del maestro Pigozzi.

Via della Canalina, 7 - Gazzano di Villaminozzo h 15-19.

Dal 15 dic. al 6 genn. Info: 338 3459222

Coreglia Antelminelli (Lu)

Museo del Figurinaio

Via del Mangano, 17 - 1 ott. - 31 maggio - Feriali h 9.00-13.00 - Info: 0583 78082.

Porcari (Lu)

Via Sbarra, 91

Esposizione presepiale

Dall' 8 dic. al 12 genn. sabato domenica e festivi h 15,30-18,45

Feriale su appuntamento 338 2149570

Sarteano (Si)

Via Ricasoli, 39-41

Museo del Presepe

Dall'8 dicembre al 6 gennaio. Feriali: h 16.30 -19.00. Pref. e festivi: anche 11.00 - 12.30.

Aperto tutto l'anno h 17.30 - 19.00. Info 3336186737.

Lucca

Chiesa S.Maria Corteorlandini, via del Colletto, 115

Esposizione presepiale

8 dicembre - 6 gennaio h 9,30-12 e 16-18 (escluso capodanno)

Montefiorino (Mo)

Esposizione presepiale

Via Rocca 1 - Dall’ 8 dic. al 26 genn.

Sabato e domenica h 10-13 e 14-18. Tutti i giorni (dal 22 dic al 6 genn)

h 10-12 e 14-18. Info: 338 1121652

Sovigliana fraz. di Vinci (Fi)

Parrocchia di San Bartolomeo, via Empolese

Mostra di diorami. Aperta fino al 6 gennaio

Info: www.presepileonardo.it - presepileonardo@gmail.com

Modena

Strada Barchetta 145

X Mostra di Presepi e diorami

info: 39 334/8798997 - e mail: presepi.pastorello.mo@gmail.com

Tutte le notizie di Toscana