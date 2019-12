Sparatoria a Grosseto, fermato ad Imperia il presunto assassino

Era in provincia di Imperia, quasi al confine con la Francia, l'uomo di origine sudamericana ricercato per aver sparato a due stranieri, uno dei quali, un quarantenne colombiano, è poi deceduto, nella tarda serata di venerdì scorso a Grosseto. L'uomo è stato fermato dalla polizia in autostrada in auto.

Intanto emergono dettagli sulla sparatoria: da quanto ricostruito il 40enne poi deceduto e l'altro uomo, un senegalese ach'esso ferito, ma non in pericolo di vita, si sarebbero presentati sotto casa dell'uomo in auto, gli avrebbero suonato e avrebbero atteso che uscisse all'interno del mezzo. L'assassino sarebbe quindi uscito di casa, si sarebbe avvicinato all'auto e avrebbe sparato colpendo il senegalese alla spalla e al torace e il colombiano, che era alla guida, alla testa. Si indaga sul movente e non è escluso che possa trattarsi di un regoamento di conti.

