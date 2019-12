Cani impauriti in Fi-Pi-Li salvati alla vigilia di Natale

Due cani che nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale vagavano impauriti sulla Fi-Pi-Li sono stati salvati appena in tempo dalla polizia stradale di Pisa. Gli animali erano riusciti a oltrepassare la rete di recinzione nella zona di Pisa e stavano trotterellando ai margini del guard-rail. Una pattuglia della Sezione di Pisa passava da lì e si accorta della presenza dei cani. I poliziotti hanno usato i dispositivi luminosi in dotazione alla loro auto per rallentare i veicoli che giungevano da dietro. Uno dei due cani, un pastore maremmano, appena gli agenti hanno aperto la portiera non si è fatto pregare due volte ed è entrato nell’auto. L’altro cane, più piccolo, è stato inseguito lungo i campi adiacenti alla S.G.C., ma è stato ripreso prima che finisse nuovamente sulla carreggiata. Alla fine i poliziotti hanno dato da mangiare e coccolato i cani, che hanno poi atteso l’arrivo di personale del canile intercomunale di Pisa. Dall’inizio dell’anno le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuato 22.661 interventi di soccorso.

