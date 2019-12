Il Presidente Giani in visita ai presepi di Montegemoli

Nel giorno di Santo Stefano il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani ha visitato i presepi di Montegemoli, accompagnato dalla sindaca di Pomarance Ilaria Bacci e dai componenti della Pro Loco. Il presidente ha molto apprezzato i bellissimi presepi e le suggestive e particolari illuminazioni ‘1000 luci a Montegemoli’, che fanno a tutti gli effetti di questo borgo il ‘presepe del Comune di Pomarance’. Una tradizione lunga 22 anni e che prosegue grazie al grande impegno dell’associazione turistica Pro Montegemoli e di tutti coloro che vi collaborano. ‘Presepiando a Montegemoli’, patrocinato anche dalla Regione Toscana, è diventato uno degli appuntamenti natalizi più importanti della zona e non solo mettendo in mostra decine e decine di natività in strada e nel borgo. “Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente Giani per la sua visita ed il suo interessamento - dice la sindaca di Pomarance Ilaria Bacci - Grazie alla disponibilità del Presidente vogliamo iniziare un percorso con la Regione Toscana per la valorizzazione a livello regionale dei presepi di Montegemoli e del Palio storico delle contrade di Pomarance”.

Fonte: Comune di Pomarance - Ufficio Stampa

