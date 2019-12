Nuovi sentieri a Capannori, assessore Micheli: "Vogliamo realizzare un circuito della bellezza"

Nuovi sentieri, adatti per il trekking e la mountain bike, nelle frazioni centrali del territorio. Li vuole realizzare l’amministrazione Menesini per collegarli con i 200 km già esistenti nelle colline della zona nord e della zona sud. Per questo ha avviato un percorso per individuare i possibili tracciati. I nuovi sentieri dovranno essere fruibili in sicurezza in ogni periodo dell’anno e, dove possibile, si integreranno con le piste ciclopedonali esistenti e le vie vicinali di uso pubblico.

“Un vero e proprio ‘circuito della bellezza’. Lo realizzeremo a Capannori coinvolgendo tutto il territorio grazie alla rete sentieristica esistente e quella che intendiamo realizzare – commenta l’assessore al turismo, Lucia Micheli -. La sentieristica è infatti al centro del nostro progetto di valorizzazione territoriale che ha fra i suoi punti essenziali il turismo sostenibile e lento. Favorire e stimolare la riscoperta in bicicletta o a piedi delle bellezze di Capannori, dai borghi storici alle secolari pievi, dai paesaggi naturalistici ai prodotti enogastronomici, è uno degli elementi che caratterizzano questo obiettivo. Negli scorsi anni abbiamo sviluppato un’importante rete sentieristica nelle aree delle Pizzorne e del Monte Serra, cui si aggiunge il tracciato della via Francigena storica nel centro di Capannori. Vogliamo mettere a sistema questo importante patrimonio di camminamenti. Per questo abbiamo dato avvio a un percorso per la realizzazione della sentieristica nella zona centrale del comune”.

“Viste le caratteristiche pianeggianti delle frazioni di questa parte del territorio, i nuovi sentieri presenteranno bassa difficoltà e quindi saranno adatti non solo agli appassionati di trekking e mountain bike, ma anche a chi si vuole avvicinare a queste attività – prosegue l’assessore Micheli -. Potranno inoltre essere utilizzati dai cittadini per passeggiate all’aria aperta o per altre iniziative di benessere psico fisico. Vogliamo anche che i nuovi sentieri siano il più possibile integrati con le infrastrutture esistenti, vale a dire piste ciclopedonali e vie vicinali, affinché siano valorizzate le reti già esistenti”.

A Capannori si snoda una rete sentieristica segnata a norma Cai (Club Alpino Italiano) che permette la scoperta delle risorse ambientali e storiche del territorio. La lunghezza complessiva è di 200 km, di cui 113 nella zona nord e 87 in quella sud.

Nella zona nord la rete sentieristica realizzata dal Comune di Capannori è caratterizzata dagli “Itinerari delle Pizzorne” che dai paesi di mezza costa salgono all'altopiano e dagli “Itinerari delle Colline Lucchesi” che, dai centri abitati dei più bassi rilievi, salgono a collegarsi con i precedenti a livello dei paesi di mezza costa. Ci sono inoltre il “Tour delle Ville”, un percorso ad anello trasversale sulle prime colline che coinvolge ville storiche e numerose corti caratteristiche e la “Variante alla via Francigena”, che integra la Francigena storica. A sud tutti i sentieri riguardano il Monte Pisano, che presenta una caratteristica quasi unica in Italia: è completamente isolato, non collegato ad altri rilievi ed è delimitato da corsi d'acqua.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa

