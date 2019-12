Sicurezza a Pontedera, Fratelli d'Italia: "Città ostaggio dei malviventi"

L’ennesima aggressione a Pontedera, questa volta a farne le spese è stata una volontaria del 118. L’aggressore è un 37 enne nordafricano in preda ai fiumi dell’alcol che nella mattinata di ieri ha seminato il panico nella zona del Duomo. L’uomo ha sferrato un calcio alla caviglia dell’ operatrice e all’arrivo sul posto della Polizia Municipale ha tenuto un comportamento violento, rivolgendosi agli agenti con ingiurie e minacce. Una situazione grave che non possiamo accettare. I malviventi nella città di Pontedera sono molti e agiscono senza timore, in questi ultimi mesi sono aumentati i furti, le aggressioni, e le attività illegali consumate a Pontedera.

Il problema è che l’amministrazione comunale non ha di fatto agito per mettere in sicurezza tutte le aree del comune, dal centro alle frazioni nulla è cambiato. È giusto addobbare e spendere soldi per le decorazioni natalizie, ma se non si investe nella sicurezza la città rimane in ostaggio dei malviventi. Gli interventi che il sindaco Franconi aveva promesso in ambito di sicurezza non sono stati mantenuti ed il risultato è sotto l’occhio di tutti i cittadini pontederesi. È l’ora di dire basta alle false promesse e ai proclami non mantenuti da parte della giunta comunale, bisogna agire subito per garantire ai cittadini pontederesi la sicurezza che ci chiedono. Per questo motivo, proponiamo che sia immediatamente attivato in maniera efficace lo sguardo di vicinato che negli altri comuni ha già portato a ottimi risultati, inoltre è indispensabile che vengano intensificati i controlli, soprattutto nelle zone vicino alla stazione.

Chiediamo un controllo casa per casa per verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di agibilità dei locali di abitazione, per debellare il problema del sovraffollamento, e vogliamo che sia installato il presidio di polizia municipale nel quartiere della stazione e in tutte le frazioni; alla Rotta, al Romito, Fuori del Ponte e a Santa Lucia. La nostra battaglia per la legalità continua, dare a Pontedera e ai suoi cittadini tranquillità e sicurezza, questo è il nostro obbiettivo.

Fonte: Fratelli d’Italia Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera