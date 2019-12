Lega, Manfredi Ruggiero nuovo coordinatore della città di Firenze

Manfredi Ruggiero, 21 anni, già Capogruppo della Lega al Quartiere 2, coordinerà il movimento giovanile della Lega nella città di Firenze.

“Ringrazio il coordinatore regionale Federico Bussolin - dichiara Manfredi Ruggiero - ed il coordinatore provinciale Andrea Picchielli per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. È un compito importante che cercherò di svolgere con passione e responsabilità in una città storicamente di sinistra. L’obiettivo è quello di creare un gruppo di giovani compatto e capace di far crescere la Lega nel nostro territorio. Ci sono tanti giovani in città che non si sentono rappresentati dalla politica o che hanno paura di esporsi, è nostro dovere - conclude Ruggiero - coinvolgere tutti coloro che vogliono partecipare alla rivoluzione del buonsenso”.

“Le elezioni regionali in Toscana - dichiara il Coordinatore Lega Giovani della Toscana, Federico Bussolin - vedranno i giovani partecipare in prima linea. Servono idee nuove ma soprattutto un contenitore capace di raccogliere le istanze di chi si riconosce in Matteo Salvini, ed a Firenze sono in tanti. Le nostre proposte saranno soprattutto ideologiche. Non dimentichiamo che scendiamo in campo contro chi ha affamato e dilaniato una splendida Regione, spingendo i giovani toscani a dimenticarsi un futuro nella città dove sono nati, costringendoli a fuggire per uno stipendio dignitoso. Riportiamo al centro - conclude Bussolin - il lavoro e l’orgoglio di essere toscani, e Firenze su questo sarà strategica”.

Fonte: Lega - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze