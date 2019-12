Progetto Pontedera soddisfatto dell'ultimo consiglio: "Giunta dimostra attenzione a nostri temi programmatici"

L'approvazione del nuovo regolamento delle Consulte, che amplia le modalità partecipative dei cittadini e delle forze politiche democratiche che si riconoscono nei principi fondamentali della Costituzione, nata dalla lotta di liberazione dal nazifascimo ed essa stessa antifascista.

L'approvazione del regolamento sulle emergenze abitative, segno tangibile di attenzione verso situazioni di disagio più o meno temporanee a cui il comune assieme ai servizi sociali cerca di dare soluzioni immediate.

L'adesione alla rete nazionale Rete RE.A.DY , Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere volta all'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini LGBT e al contrasto alle discriminazioni dovute all'orientamento sessuale, ultimo atto del 2019 in perfetta sintonia con l'adesione del Comune di Pontedera al Pride nazionale di Pisa del 6 luglio scorso.

Progetto Pontedera non ha trovato difficoltà tra gli alleati di coalizione alla richiesta di farsi carico di portare l'adesione alla rete in Consiglio Comunale e si compiace del grande lavoro svolto da tutta la giunta, dal gruppo di maggioranza in consiglio.