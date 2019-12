Addio al 2019, gli scatti emblematici dell'anno che sta per finire

Per dare simbolicamente l'addio al 2019 abbiamo voluto raccogliere le foto che a nostro parere hanno rappresentato momenti belli e brutti dell'anno che ci lasciamo alle spalle. Non sono in ordine di tempo, volutamente anche per vedere se ricordate di quali eventi stiamo parlando, e magari è anche l'occasione per ripercorrere i fatti che hanno caratterizzato la fine degli anni '10. Alcune foto sono state scattate dai nostri giornalisti, altre hanno altre fonti laddove indicato. Si alternano fatti di cronaca, talvolta tragici, a gioie sportive, passando per l'attualità e ricordando alcuni dei tanti che ci hanno lasciato. Ricordavate tutti questi accadimenti? Questo è il momento giusto per farlo, buona visione e buon anno.

La notte della morte di Arafet Arfaoui a Empoli Maltempo a Pisa Un bizzarro incidente avvenuto in Toscana Durante 'Un Posto al Sole' su Rai3 viene nominata San Miniato, patria dell'attore Erik Tonelli Un bello scatto del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca per ricordare il fotografo Pietro Gandolfo, scomparso tragicamente quest'anno Gli allagamenti in centro a Empoli Il professore Antonio Cecchi, scomparso quest'anno Il Giro d'Italia passa dall'Empolese Valdelsa (foto Francesco Sgherri) La cittadinanza onoraria di Cerreto Guidi a don Donato Agostinelli Lorenzo Orsetti, il combattente fiorentino morto nel Rojava L'arrivo del presidente Sergio Mattarella a Vinci per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo Gino Votta, scomparso quest'anno Mike Love dei Beach Boys e Brian May dei Queen insieme per un concerto privato a Capraia e Limite Tuscany War Bot, la moda (molto passeggera) del 2019 Matteo Salvini in una delle sue visite in Toscana Il Comune di Bugliano, fake delle amministrazioni comunali Il taglio della nuova 429 tra Brusciana e Dogana Il Palio di Fucecchio 2019 Una foto simbolo delle elezioni 2019, diventata anche un meme in rete La rielezione di Brenda Barnini come sindaco di Empoli Le minacce davanti al comitato elettorale empolese di Andrea Poggianti Fridays for Future a Empoli Il crollo del muro a Montelupo Fiorentino I funerali di Andrea Marmugi alla Vela di Avane La pietra d'inciampo al liceo Pontormo di Empoli in memoria del giovane migrante morto con la pagella cucita nella tasca del suo vestito Nel 2019 abbiamo lanciato i sondaggi video, con grande successo Empoli Città del Natale 2019 La discoteca Mind, dove durante la serata Jaiss morì la 19enne Erika Lucchesi

