Toscana protagonista a Sanremo con cinque big e una nuova proposta

La Toscana sarà protagonista a Sanremo per il prossimo Festival della Canzone Italiana. Quasi un quarto dei 'Big' arriva dal Granducato, così come una delle 'Nuove proposte'. I cantanti per l'edizione 2020 sono stati ufficializzati poche ore fa e c'è qualche sorpresa interessante. Partiamo proprio dalle nuove proposte, dove sarà presente Tecla Insolia: giovanissima, classe 2005, è nata a Varese ma vive a Piombino da quando era piccola.

Tra i big invece ci sono tanti nomi noti: si parte dal fiorentino Piero Pelù, che se la vedrà con due compaesani come Irene Grandi e Marco Masini; in gara anche Francesco Gabbanini, il carrarese vincitore due edizioni fa, e pure il livornese Enrico Nigiotti. La Toscana non manca, ben cinque big su ventidue nella 70esima edizione del Festival.

Tutte le notizie di Toscana