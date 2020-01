Cade da soppalco, ferita 53enne a Firenze. Denunciato il compagno

Grave incidente a Firenze per la notte di Capodanno. Una 53enne, residente a Arezzo ma senza fissa dimora, è caduta da circa tre metri in un capannone abbandonato in via Michelucci, nei pressi della Leopolda. La caduta è avvenuta da un soppalco e sarebbe accidentale.

Il suo compagno, 36enne di origini maliane, è scappato senza aiutarla ed è stato denunciato per omissione di soccorso in stato di irreperibilità dai carabinieri.

La 53enne è riuscita a chiamare i carabinieri che sono intervenuti insieme al personale del 118. Condotta all'ospedale di Careggi, la donna è stata ricoverata per politrauma con fratture del massiccio facciale, costali e del bacino, con prognosi di 40 giorni.

Tutte le notizie di Firenze