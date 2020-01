Eugenio Giani accoglie il 2020 col tradizionale tuffo in Arno

Come ogni 1 gennaio che si rispetti, Eugenio Giani si mette il costume a righe e si tuffa in Arno. Lo ha fatto anche oggi, Capodanno 2020: il presidente del Consiglio regionale, e candidato governatore PD per la Toscana, ha salutato il nuovo anno con un tuffo assieme ai canottieri fiorentini.

"Questo tuffo è per la Toscana. Per la nostra terra del cuore. Indomita, antica, generosa. Per il suo futuro: le acque oggi depurate del fiume ne sono il preludio migliore. Insieme possiamo vincere ogni sfida" ha scritto Giani su Facebook.

Ai cronisti sul posto a Firenze ha dichiarato: "Faccio questo tuffo anche per richiamare l'attenzione sull'Arno e sui fiumi della Toscana che dobbiamo rendere sempre più puliti. Raddoppiamo i fondi per la depurazione. Il mio tuffo vuole essere propiziatorio per le prossime elezioni".

Tutte le notizie di Firenze