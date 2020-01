Coppa Toscana, 3 squadre si aggiudicano i trofei di basket

Un pomeriggio di grandi emozioni. È quello che hanno regalato le finaliste della Coppa Toscana, che oggi si sono affrontate sui parquet del PalaAgata di Arezzo e del PalaValenti di Firenze, per aggiudicarsi i trofei “Alfredo Piperno”; “Lorenzo Lunghi” e “Franco Bugliesi”. Al termine di gara combattute e, per buona parte, incerte fino all’ultimo minuto, sono state rispettivamente l’Olimpia Legnaia, il Palagiaccio Pff e la Laurenziana ad aggiudicarsi i 3 trofei.

Nello specifico, l’Olimpia ha battuto 65-61 la formazione di casa dell’Amen Arezzo, al termine di una gara equilibrato, caratterizzata da molto agonismo. Il punteggio è stato in bilico per i primi 3 quarti, poi nell’ultimo periodo Legnaia è andata avanti fino a +13. Arezzo tuttavia non si è demoralizzata, riuscendo a ricucire lo svantaggio e portandosi a -2 a 9’’ dal termine. Alla fine, però, l’Olimpia Legnaia ha resistito agli attacchi della formazione di casa, aggiudicandosi il torneo. Tutto facile, invece, per la Pallacanestro Femminile Firenze, che ha superato Le Mura Lucca per 70-73, al termine di una gara che ha avuto poche incertezze fin dai primi minuti. Per il trofeo maschile “Lorenzo Lunghi”, Laurenziana e Campi Bisenzio hanno dato spettacolo nei primi due quarti, con una gara molto combattuta. Nella ripresa, però, la Laurenziana ha preso il largo, chiudendo definitivamente la partita e fissando il risultato sul punteggio di 61-41.

Fonte: Fip Toscana - Ufficio stampa

