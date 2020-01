La Befana dei vigili del fuoco vola sulle città: gli appuntamenti

La Befana dei vigili del fuoco passerà anche quest'anno, come da tradizione, in molte città toscane. Le squadre dei vigili sorprenderanno i piccoli ma anche i grandi spettatori tenendoli col naso all'insù e con lo sguardo rivolto verso le spettacolari acrobazie dei professionisti dal cielo. Infatti la Befana dei pompieri si cala davvero dal cielo in una pioggia di dolci, come se fosse seduta sulla sua scopa di saggina.

In altri casi le squadre del 115 hanno organizzato feste e consegna delle calze per i bambini. Alcuni eventi hanno permesso anche la beneficenza all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Ecco tutti gli appuntamenti.

Pontedera, I vigili del fuoco consegnano le calze ai bimbi in Pediatria a Pontedera

Nella giornata di oggi, domenica 5 gennaio 2020, il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Pontedera si è recato all’ospedale Lotti, nel reparto di pediatria, per la consegna delle calze ai bambini.

Dalle ore 10.30 i bimbi hanno ricevuto i vigili del fuoco e i loro dolciumi.

Arriva la Befana dal cielo: l’Epifania con i vigili del fuoco a San Miniato Basso

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto e i volontari di San Miniato Basso oggi, domenica 5 gennaio, hanno organizzato ‘Arriva la Befana dal cielo’.

Un appuntamento con la famosa vecchietta e con i vigili del fuoco per tutta la famiglia. L’evento è organizzato in collaborazione con la Polisportiva Casa Culturale – Circolo Arci – Casa Culturale San Miniato Basso, Carnevale dei bambini San Miniato Basso.

Alle ore 16 proiezione di video istruttivi a cura dei vigili del fuoco. Alle 16.30 merenda per tutti i bambini con pane e nutella e alle 16.45 uno spettacolo per bambini.

Infine, alle 17.30 la befana è scesa giù dal cielo e ha regalato una calza a tutti i piccoli presenti.

Empoli, la Befana si calerà dal campanile della Collegiata

Sarà ancora una volta un’Epifania speciale quella che attende lunedì 6 gennaio tutti i bambini di Empoli. Sarà la terza edizione, ancora più bella e grande. Empoli ospita la ‘Befana dei Vigili del Fuoco’. Viene riproposta la manifestazione che ha riempito piazza Farinata degli Uberti di famiglie e bambini negli ultimi due anni.

L’associazione Centro Storico Empoli, col patrocinio del Comune di Empoli, in stretta collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e il Distaccamento di Empoli, presenta l’evento che si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, a partire dalle 17, in Piazza Farinata degli Uberti.

È previsto intorno alle 17.00 un corteo per le strade del centro storico con i Re Magi e tante befane al seguito che arriveranno sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea. Poi la deposizione dei doni ai piedi del presepe, sotto la stella cometa illuminata, quindi, dopo il rintocco delle 18 del campanile, la Befana si calerà dalla torre campanaria della Collegiata di Sant’Andrea per arrivare in piazza dove ci saranno alcune sue aiutanti a distribuire dolcetti.

L’evento sarà anticipato, di mattina, da una visita nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘San Giuseppe’ di Empoli per portare calze alle bambine e ai bambini ospiti. Il dottor Roberto Bernardini, direttore pediatria e neonatologia del San Giuseppe di Empoli: «Ringrazio i Vigili del Fuoco per questa bella iniziativa che porterà gioia e sorpresa tra i nostri piccoli ospiti. Con il loro operato che rafforza sentimenti di vicinanza, i Vigili rivestono un ruolo sempre più importante per la nostra comunità e per tutta la società».

Gli eventi 2018 e 2019 ha avuto un notevole successo ed ecco che, grazie anche al sostegno della ditta dolciaria fiorentina Fallani Caramelle, con sede al Terrafino di Empoli, proprio a due passi dal distaccamento dei pompieri di Empoli, la Befana torna in piazza nel 2020 per dare spettacolo e divertire bambini e famiglie. Un evento che si svolge anche grazie alla disponibilità della Propositura e di Don Guido Engels.

La Befana si calerà dal punto più alto di Empoli, quindi camminerà su uno dei tetti degli edifici attorno alla chiesa, poi con la scala scenderà in Piazza ai piedi della grande cometa che domina la fontana. A seguire la tradizionale consegna e il lancio di migliaia di dolcetti offerti da Fallani.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, distaccamento di Empoli, sarà presente con la Befana interpretata da personale operativo che, grazie a metodi SAF (Speleo Alpino Fluviale), si calerà dal Campanile dando prova di capacità acrobatiche non indifferenti.

L'evento vede la collaborazione della Compagnia di Sant’Andrea che organizza annualmente il Volo del Ciuco, oltre all'associazione Centro Storico di Empoli e a Confesercenti. Fondamentale il supporto della Misericordia, della VAB e dei loro volontari.

Pistoia, la Befana scende dal campanile del Duomo in una pioggia di caramelle

E' tutto pronto per vivere l'atmosfera incantata che da 26 anni regala la discesa della Befana dal campanile di piazza del Duomo a Pistoia, ogni 6 gennaio. Lunedì la vecchia signora carica di dolci sorvolerà il cielo per chiacchierare con bambini e bambine e distribuire tante caramelle.

Lo spettacolo avrà inizio alle 16.30; la piazza, a partire dalle ore 15, si raggiungerà da via Roma e da Ripa della Comunità. Sul palco, allestito per l'occasione, saliranno Matteo vigile del fuoco-animatore e la Ray Bepi Big Band, formata da una quindicina di musicisti, cui seguirà la discesa della Befana. All'iniziativa sarà presente il sindaco Alessandro Tomasi.

In attesa dell'arrivo della Befana, sempre lunedì 6 gennaio, sotto il loggiato del Palazzo di Giano dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 si terrà il baratto dei giocattoli. Ai bambini che hanno consegnato i loro giochi a scuola, le insegnanti hanno dato il coupon da esibire per ricevere un gioco. I bambini che non hanno il tagliandino possono comunque partecipare al baratto portando un gioco usato, in buone condizioni, per scambiarlo direttamente presso la postazione in piazza del Duomo. Il baratto dei giochi, con la collaborazione dei comitati di gestione e dei servizi educativi del Comune di Pistoia, permetterà ai vecchi giochi di cominciare una nuova vita nelle mani di chi li riceverà.

Per l'accesso in piazza del Duomo, anche quest'anno saranno in vigore alcuni accorgimenti e una capillare informazione su percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita dalla piazza per garantire una maggiore sicurezza e un sereno e più ordinato svolgimento della manifestazione. A partire dalle ore 15 l'ingresso in piazza del Duomo, gratuito, sarà consentito esclusivamente da via Roma e da Ripa della Comunità (non sarà possibile accedere da via degli Orafi), così da permettere un'uscita agevolata, in caso di necessità.

E’ stato previsto, inoltre, un percorso e una zona opportunamente riservata per passeggini e carrozzine dei bambini e per le persone diversamente abili davanti al loggiato del Palazzo comunale. Le persone diversamente abili potranno ritrovarsi in via Ripa del Sale (all’angolo con via Pacini) dove ci saranno ad attenderli alcuni volontari che le accompagneranno in tutta sicurezza sotto le logge del Palazzo comunale.

L’evento, realizzato da Comune di Pistoia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco Pistoia, a distanza di tanti anni continua ad essere un'attrazione irresistibile per pistoiesi e turisti per chiudere in bellezza il capitolo delle festività natalizie che - come recita il proverbio popolare – l’"Epifania tutte le feste se le porta via".

Per l'occasione quest'anno torna anche la lotteria “ACCENDI la solidarietà, SPENGI l’indifferenza” che ha permesso di devolvere oltre 180.000 euro a enti e associazioni che lavorano nella sfera del disagio infantile. Quest'anno il ricavato andrà alla Fondazione Meyer di Firenze. La discesa della Befana sarà trasmessa in diretta su Tvl a partire dalle ore 16.45.

Firenze, la Befana dei vigili del fuoco vola su Piazza della Signoria e sul Meyer

Come ogni anno, la Befana dei Vigili del Fuoco torna a volare in Piazza della Signoria a Firenze. E’ quanto avverrà nel pomeriggio del 6 gennaio, nell’ambito dell’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini di Firenze e a quelli di passaggio in città. L’invito, rivolto a tutti i bimbi, è di presentarsi in piazza alle 15.45: poco dopo la Befana darà prova di capacità acrobatiche non indifferenti, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia e distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori. Nella difficile discesa aerea, l’anziana e magica signora non sarà sola: insieme a lei, per aiutarla, ci saranno cinque valorosi vigili del fuoco. L’impresa, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, sarà possibile grazie al supporto logistico delle Gallerie degli Uffizi e all’impegno del personale operativo ed amministrativo della Direzione regionale e del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze insieme all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione Firenze. Oltre ad allietare le famiglie, l’evento ha anche un obiettivo sociale:

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Unità di Crisi del Mibact raccoglieranno infatti donazioni da destinarsi alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico recentemente danneggiato dal terremoto nel Mugello. Quello di piazza Signoria non sarà l’unico appuntamento fiorentino della Befana, alle ore 10.30 circa, infatti, apparirà all’ospedale pediatrico Meyer: un momento attesissimo da suoi piccoli ospiti, che ogni anno, il 6 gennaio, la vedono atterrare direttamente in reparto. La leggendaria vecchietta distribuirà loro dolci e giocattoli, donati dal personale del Comando Vigili del Fuoco di di Firenze, dal Reparto Volo VVF Arezzo e dalla Associazione Nazionale VVF Sez. Firenze.

“Come ogni anno, gli Uffizi non potevano certo mancare ad un appuntamento così entusiasmante ed atteso dai bambini quale è l'arrivo della Befana in piazza Signoria a Firenze - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - stavolta a questo grande piacere si aggiunge la finalità di sostegno al patrimonio culturale ed artistico del Mugello danneggiato dal recente terremoto: una missione importantissima alla quale le Gallerie sono fiere di poter dare il loro contributo". Il Direttore Regionale Ing. Giuseppe Romano ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze Ing. Maurizio Lucia sottolineano come “L'iniziativa, oltre ad essere coerente con lo spirito e i valori del CNVVF, ha gli intenti primari di portare all'attenzione del pubblico la pratica della solidarietà, infatti attraverso la partecipazione ad un momento gioioso si traggono spunti di riflessione sulle difficoltà che vivono le popolazioni colpite da emergenze, e di promuovere una solida cultura della sicurezza attraverso il progetto “Never Lost Young” ovvero come comunicare ai soccorritori le coordinate anche in assenza di rete dati.”

Siena, la Befana scende dal Palazzo Pubblico in Piazza del Campo

Lunedì 6 gennaio alle ore 17.30, come consuetudine da diversi anni, la Befana dei Vigili del fuoco scenderà in piazza del Campo calandosi dai merli superiori del Palazzo Pubblico fino a raggiungere il centro della piazza lanciando le caramelle a tutti i bambini presenti. La manifestazione ha visto negli anni passati una grossa partecipazione di pubblico di tutte le età.

La discesa, inclusa e pubblicizzata all'interno del programma inerente gli eventi legati alle festività natalizie di Siena, è resa possibile grazie al personale Saf in collaborazione con altro personale fuori servizio del Comando di Siena e all'associazione Vigili del Fuoco di Siena

Cascina e Volterra: giù dalla torre e salvataggio alla Befana

A Cascina verrà svolta una operazione da parte del nucleo Speleo alpinistico fluviale SAF presso la torre civica. A Volterra invece verrà eseguita un’operazione di salvataggio della Befana dalla torre del palazzo dei priori.

Befana in Piazza dell'Isolotto: la festa del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Firenze

Anche quest'anno, come da tradizione, la Befana è scesa in Piazza dell'Isolotto. La festa è organizzata in collaborazione tra il Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Firenze, l'ufficio tradizioni popolari del Comune di Firenze e il Quartiere 4.

Dopo l'esibizione di danza con intrattenimento musicale, la Befana è arrivata in piazza e ha distribuito i dolci a tutti i numerosi bambini presenti.

Infine è stato dato fuoco al fantoccio della befana.

