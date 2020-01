Auto contro bici in zona Stazione a Empoli, ferito 83enne

Un uomo di 83 anni a bordo della sua bici è rimasto ferito dopo l'impatto con un'auto al semaforo tra via Fabiani e via Verdi a Empoli. Il fatto è avvenuto incirca alle 13. Sul posto la polizia municipale dell'Unione, un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino. Pare che lo scontro sia avvenuto per una mancata precedenza, gli agenti accerteranno il fatto. L'anziano è rimasto cosciente per tutto il viaggio fino al pronto soccorso del 'San Giuseppe' di Empoli. Il conducente dell'auto non era sotto l'effetto di alcol o droghe, come testimoniato dai test effettuati dagli agenti.

