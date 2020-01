Una Befana acrobata quella che si è calata dalla Torre Civica di piazza dei Priori a Volterra questo pomeriggio. Il 'salvataggio' è avvenuto per mano dei vigili del fuoco del distaccamento di Saline con l'aiuto dell'autoscala. Dopo essere stata imbraccata dal personale SAF, la befana è stata calata in piazza per essere poi successivamente portata al teatro per la consegna delle calze ai bambini. Uno spettacolo per grandi e piccini che ogni anno lascia sorpresi.

