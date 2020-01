Chiesta la sistemazione della Stanzina dei Bambini di San Frediano

Due giorni fa, in quanto abitanti di San Frediano, abbiamo riaperto e restituito al quartiere il locale conosciuto come la Stanzina dei Bambini.

Questo luogo, da sempre destinato ad attività ludiche e laboratoriali per i e le più piccole, è stato chiuso alla collettività dal comune, per i lavori di messa a norma che non sono mai stati completati, rendendo, di fatto, lo spazio non fruibile. Le realtà associative del quartiere chiedono da tempo che la stanzina venga riaperta, ma da tre anni non hanno avuto risposta.

Proprio queste realtà associative oggi hanno costruito e animato la giornata della Befana in Piazza Tasso.

Tante bambine e tanti bambini hanno finalmente potuto godere della stanzina utilizzata anni fa dai fratelli e dagli amici più grandi,riprendendosi uno spazio che è loro di diritto e che il comune ha tenuto colpevolmente chiuso per anni.

Per tutto questo, insieme a numerose associazioni, abbiamo deciso di riaprire lo spazio alla comunità, perché la stanzina possa rivivere attraverso una gestione condivisa da tutte gli/le abitanti interessate. Pertanto chiediamo che il consiglio di quartiere e il consiglio comunale si attivino per rimettere a norma questo spazio necessario al benessere di Piazza Tasso e San Frediano.

Ora lo spazio è aperto alle proposte di chiunque abbia a cuore la vita del quartiere.

Ormai sta solo all'amministrazione ascoltare e mettere in pratica le rivendicazioni delle bimbe e i bimbi dell'Oltrarno!

Fonte: Laboratorio Diladdarno

