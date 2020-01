Basket, Gialloblu Castelfiorentino atteso a Firenze

Domani alle ore 21.15 al via la penultima giornata del girone di andata del campionato di Promozione che vedrà il Gialloblu Castelfiorentino inaugurare il nuovo anno sul parquet del Dlf Firenze.

Una partita delicatissima per i ragazzi di Luigi Vertaldi, sotto svariati punti di vista. Innanzitutto per il morale: la truppa castellana, reduce da due risultati negativi consecutivi, andrà in cerca di un acuto per riprendere la marcia interrotta il 30 novembre scorso.

In seconda battuta per la classifica: a Firenze, infatti, andrà in scena uno scontro diretto il cui risultato potrebbe pesantemente influenzare la zona alta della graduatoria, visto che le due formazioni si trovano attualmente appaiate a quota 12 punti, rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Un match delicato, insomma, che aprirà con una bella dose di adrenalina questo 2020 in attesa del derbyssimo di sabato contro il Montesport.

Fonte: Abc Castelfiorentino

