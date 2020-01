Superbatterio New Delhi causa morte di una 51enne a Firenze

Le era stata diagnosticata un'influenza dovuta a disturbi gastrointestinali. In realtà l'infezione del superbatterio New Delhi l'ha portata alla morte. Parliamo di una 51enne deceduta all'ospedale di Torregalli a Firenze, come riportato dal quotidiano La Nazione di oggi. La donna era ricoverata da metà dicembre perché soffriva ancora di disturbi all'addome, rilevati sia dalla guardia medica che dal medico curante. Prima della tragica fine la donna ha avuto una diagnosi per una polmonite con versamento pleurico, poi è stata anche operata alla colecisti. Le due ipotesi non hanno evitato lo choc settico e il decesso. Con il riscontro diagnostico è stato possibile chiarire finalmente la causa della morte: l'esterichia coli, presente in ogni organismo, una volta 'toccato' dall'enzima del New Delhi è diventato fatale. La donna lascia una bambina di 10 anni. In Toscana sono 153 i pazienti a cui è stato isolato il superbatterio New Delhi. Ssono stati rilevati come letali il 32% dei casi di pazienti con sepsi.

