Strade del Chianti rinnovate, stanziati 1,5 milioni a Barberino Tavarnelle

Investire sulle funzioni contemporanee di accessibilità e valorizzazione del territorio attraverso la riqualificazione delle frazioni e la messa in sicurezza delle viabilità e delle strade di particolare pregio che attraversano i borghi storici del Chianti e della Valdelsa. E’ questo uno degli obiettivi che la giunta Baroncelli ha inserito nell’agenda della priorità per il 2020. Una volontà che si traduce in azione concreta, sorretta da un finanziamento complessivo pari a oltre 1,5 milioni di euro stanziato nel bilancio di previsione, approvato a fine dicembre. Il piano triennale delle opere pubbliche prevede la sistemazione di strade e il rifacimento e la creazione di percorsi pedonali a misura di cittadino e visitatore. “Realizzeremo asfaltature su tutto il territorio comunale - annuncia il sindaco David Baroncelli - secondo un piano di priorità, dettato dalle condizioni delle strade e di fattibilità”.

Iniziamo da due dei siti di maggior interesse della Toscana dal punto di vista storico-culturale e di promozione turistica: Badia a Passignano e San Donato in Poggio. Nel luogo millenario del complesso monastico, fondato da San Giovanni Gualberto, l’amministrazione comunale interverrà con l’asfaltatura del tratto interno all’abitato e in quello che dalla Cappella giunge al centro abitato.

“L’opera prosegue e aggiunge un tassello importante al piano di riqualificazione realizzato a step - continua il sindaco Baroncelli - che ha visto negli scorsi anni procedere con importanti investimenti sulla messa in sicurezza di tutta la viabilità che dalla frazione di Sambuca conduce al cuore di Badia. Nel piano triennale abbiamo inserito anche il rifacimento di Strada di Liseo, la strada che da Badia arriva fino al bivio di Greve in Chianti”. A San Donato in Poggio, oltre all’opera di restyling in partenza fra qualche giorno lungo via Senese, la giunta ha deciso di realizzare un percorso pedonale che congiunge la pieve romanica a via Senese. A Barberino è previsto il risanamento di Strada della Valle, il tratto stradale che precede il borgo di Tignano con l’obiettivo di rimettere alcuni avvallamenti e procedere con l’asfaltatura.

“Il nuovo look che abbiamo programmato per rendere le nostre strade più belle e sicure – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - rientra nel quadro degli interventi che mirano a riqualificare i tessuti urbani rispettando le origini che ne costituiscono la tradizione storica e innovando le funzioni di decoro che assicurano ai residenti e ai turisti fruibilità, valorizzazione sostenibile e qualità della vita”. Saranno eseguiti interventi a Noce, nel borgo di Cortine, nella strada della Zambra, a Vico d’Elsa, lungo la Strada di Poppiano, dall’incrocio di Strada di Poneta, e a Marcialla dove l’amministrazione comunale realizzerà un'area destinata a parcheggio e uno spazio a verde (via San Francesco).

“Nella parte più a sud del nostro territorio – prosegue Fontani – saranno al centro di un’opera di riqualificazione Strada della Paneretta, a Monsanto, con il rifacimento e il restauro del ponticino e il miglioramento della viabilità, in collaborazione con il Comune di Poggibonsi e l’area della Zambra dove saranno realizzati nuovi giardini”. Sul fronte piste pedonali, ne sarà realizzata una che metterà in collegamento Noce e Tavarnelle, opera già finanziata precedentemente. Interventi di rilievo sono stati programmati anche per Tavarnelle in alcune delle piazze principali, un tratto di piazza della Repubblica e in piazza Cresti, area quest’ultima che sarà asfaltata e arricchita dal rifacimento dell’aiuola e dalla creazione di uno spazio pedonale. Sarà rimesso a nuovo anche il tratto di viabilità del capoluogo che dall’incrocio di via XXV Aprile arriva all’incrocio di via della Pace.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

