Ubriaco si graffia per autolesionismo: soccorso a Castelfiorentino

Un 20enne marocchino è stato soccorso la scorsa notte a Castelfiorentino, attorno alle 3.30, per i bagordi dovuti al troppo alcol ingerito. Il giovane è stato trovato in via Masini, all'altezza di una sala slot. Aveva vomitato e si stava graffiando con le unghie in un gesto di autolesionismo. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per bloccare il giovane. L'arrivo di un'automedica e di un'ambulanza della Misericordia di Certaldo ha permesso il trasferimento, in codice verde, al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.

