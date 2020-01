Befana Fratres e Misericordia dai piccoli pazienti del San Giuseppe

Dopo aver intrattenuto in bambini del reparto di Pediatria, in occasione del Natale, i volontari della Misericordia e il gruppo Fratres di Empoli sono tornati al San Giuseppe in un altro giorno caro ai bambini: quello della Befana. Lunedì 6 gennaio si sono recati nel reparto di Pediatria, rallegrando i piccoli degenti donando loro calze, doni, caramelle e tante sorprese.

Un bel momento di festa assai apprezzato dai bambini e da tutto il reparto che ospita i piccoli.

Fonte: Misericordia di Empoli

