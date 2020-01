Consulta dei Giovani: raccolta di indumenti per i migranti della rotta balcanica

I giovani di San Casciano si mobilitano per i migranti della rotta balcanica. La Consulta dei Giovani organizza, in collaborazione con l'associazione Un ponte per e con il patrocinio del Comune di San Casciano, un’iniziativa finalizzata alla raccolta di indumenti a favore dei migranti della rotta balcanica. Si intitola “A piedi nudi” e sarà articolata in due giornate: sabato 11 (ore 10-13, 15-19) al Circolo Arci di San Casciano (via dei Fossi) e domenica 12 (ore 10-13, 15-19) al Circolo Acli di San Casciano (Piazza Cavour). Si tratta di una raccolta di indumenti a sostegno di coloro che tentano di affrontare a piedi la rotta balcanica al confine tra Bosnia e Croazia.

“Chiediamo ai cittadini di portare indumenti caldi o da neve per taglia small e medium - precisa il coordinatore della Consulta dei Giovani Andrea Ciappi - nello specifico si potrà contribuire all'iniziativa portando giubbotti, cappelli, guanti, calzettoni, sacchi a pelo invernali e richiudibili, scarpe da montagna nelle taglie 41 - 44. Rivolgiamo un ringraziamento ai Circoli Arci e Acli di San Casciano e alla Parrocchia di Santa Maria in Argiano”. La Consulta ha avuto l'occasione di conoscere le due giovani protagoniste che hanno fondato l'associazione “Linea d'ombra” alla quale si potranno versare donazioni per questo scopo.

“Sono loro che si sono fatte carico di questa importante azione di rete solidale e responsabile verso chi ha più bisogno - prosegue Ciappi - con l'intento di dare una mano a chi sta affrontando un'esperienza drammatica, il nostro obiettivo è quello di condividere tale impegno con la comunità e diffondere un esempio di umanità che può rappresentare una speranza nella difesa dei diritti umani”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

