Diventare soccorritore: il corso di formazione parte alla Croce d'Oro di Montespertoli

Prenderà il via giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 21.00 il corso base per soccorritori organizzato dalla Pubblica Assistenza Croce D’Oro di Montespertoli. Il corso, è costituito da lezioni teoriche e pratiche, è completamente gratuito, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso è rivolto non solo a coloro che intendano iniziare a svolgere un servizio di volontariato presso la Croce D’Oro , ma anche a tutti i cittadini interessati ad avere un minimo di preparazione nel primo soccorso, utile nella vita di tutti i giorni, questo può dare un grandissimo aiuto in attesa dell’arrivo di un mezzo di soccorso.

Certi in una partecipazione numerosa, così da permetterci di inserire nuove forze, per soddisfare l’impegno che vede la nostra Associazione operativa 24 ore su 24, nel servizio di emergenza, ma anche nelle altre numerose e importanti attività, come il servizio di centralino , trasporti sociali e ordinari, che ogni giorno siamo chiamati a svolgere, e che necessitano un impiego di volontari sempre maggiore.

Per le adesioni contattare lo 0571/609642 o rivolgersi direttamente alla sede di via Martini, 29

Fonte: Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli

