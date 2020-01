Guasti al riscaldamento della scuola Buontalenti e al liceo Castelnuovo

A motivo del freddo intenso che sta caratterizzando le prime giornate di gennaio, la Città Metropolitana di Firenze - avverte Benedetta Albanese, consigliera della Metrocittà delegata alle scuole del territorio fiorentino - ha disposto l'accensione degli impianti di riscaldamento degli istituti dal 3 gennaio, lasciandoli accesi in particolare anche nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, in modo che gli studenti e il corpo docente trovassero gli ambienti accoglienti. Un problema si è verificato al Buontalenti, dove ieri notte un'elettrovalvola è andata in corto circuito, determinando lo spegnimento dell'impianto. Il danno è stato riparato stamattina. Segnalato il guasto, la ditta è intervenuta alle 7.30 e ha riparato il danno entro le 9.30. Nella notte un altro problema è invece occorso al liceo Castelnuovo dove si è rotta una pompa dell'impianto di riscaldamento. La ditta incaricata dalla Metrocittà ha lavorato oggi per riparare guasto e l'impianto è ripartito.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

