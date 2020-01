Marco Post Experience, 6 Kg in meno e 32 cm totali persi. È possibile?

Questo è il risultato di Paola, 49 anni, che ha deciso di intraprendere il percorso anti-age Marco Post Experience.



Come puoi vedere in foto c’è stata una forte riduzione delle circonferenze e delle pliche adipose totali.

L’adipe sulle cosce e sulla schiena si è ridotto notevolmente.



La cellulite sulle cosce e sui glutei è visibilmente diminuita e i tessuti sull'interno coscia sono rassodati e tonificati.



Tutta la pelle si presenta più liscia, luminosa e setosa.



Come ha fatto ad ottenere questi risultati?

Integrando 4 aree di intervento ben distinte, che unite tra loro sono in grado di generare dei risultati completamente naturali eclatanti, proprio come quelli che vedi in foto.

Quali sono queste aree?

- Trattamenti

- Prodotti

- Alimentazione

- Allenamento

Per ognuno di questi aspetti il comitato tecnico Marco Post ha sviluppato la sua ricerca nell'arco degli ultimi 20 anni, con il solo ed unico obiettivo di regalare risultati estetici completi e duraturi, senza ricorrere a diete drastiche, pasti sostitutivi, allenamenti estenuanti o altri interventi invasivi.

C’è però un altro aspetto fondamentale che fa la differenza tra un risultato completo, evidente, duraturo e uno momentaneo e incompleto: la fase di consulenza iniziale.

Solo con una consulenza estetica avanzata svolta da Beauty Specialist specializzate potrai andare davvero alla radice dei tuoi inestetismi; capire quali sono le cause profonde che li hanno determinati e ottenere finalmente dei risultati estetici mai visti prima.

La fase di CONSULENZA è fondamentale in qualsiasi percorso di bellezza e non può essere fatta in modo sbrigativo e approssimativo, come succede ancora oggi in molte realtà.

Nel nostro centro Marco Post Empoli il Body Check-up (la consulenza iniziale) dura un’ora e prende in esame diversi aspetti: l’alimentazione, l’allenamento, i trattamenti e i prodotti che hai utilizzato in passato. Faremo inoltre un’analisi approfondita sia sul viso che sul corpo per individuare gli inestetismi.

Infine, una volta stabilito il tuo punto di partenza, decideremo insieme il punto di arrivo; studieremo un percorso di bellezza cucito su misura sulle tue esigenze, sia economiche che di tempo.

Il nostro obiettivo è quello di aiutarti a raggiungere i risultati estetici che desideri rispettando le tue necessità.

Non sei curiosa di provare questo nuovo approccio di lavoro?

Se il tuo obiettivo è:

- Perdere peso.

- Eliminare cellulite ed adipe localizzata da cosce, addome e glutei.

- Perdere centimetri in modo mirato e solo nelle zone desiderate.

- Eliminare rughe, opacità ed imperfezioni.

- Avere un viso luminoso e tonico.

- Avere un risultato duraturo che non svanisce alla fine dei primi trattamenti.

In modo naturale, senza svuotare i tessuti, senza ricorrere ad allenamenti estenuanti, diete drastiche, trattamenti estetici standard o addirittura pensare a interventi più invasivi…

…allora il nostro rivoluzionario metodo estetico ti farà letteralmente impazzire e non vedrai l’ora di volta in volta di scoprire gli incredibili risultati che puoi ottenere.

Non sei curiosa di provarlo?

Per saperne di più

☎️ 0571.922078

✒️ Un messaggio sulla pagina marcopostempoli.com

Ti aspetto insieme al mio staff in via Ponzano 50, Empoli .