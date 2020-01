Non torna agli arresti domiciliari per andare a pranzo coi parenti

La riunione di famiglia a tavola non poteva essere rimandata secondo un 51enne peruviano, per questo è evaso dai domiciliari per andare a pranzo in ristorante con dei parenti. Per questo i carabinieri lo hanno arrestato di nuovo. L'uomo aveva un permesso alla mattina per recarsi a lavoro. Ma invece che fare rientro, è 'andato lungo' e ai militari che erano andati a casa sua per un controllo ha detto di non aver trovato il bus per rientrare a casa. Era infatti un giorno festivo e l'uomo ha addotto come giustificazione che le corse erano saltate per via del giorno festivo. Ma i carabinieri hanno scoperto la sua vera destinazione: era andato al pranzo di famiglia.

